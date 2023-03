Así fue el primer beso de Natalia Afanador para televisión con José Ramón Barreto en Ventino

Ventino, el precio de la gloria ha sido el espacio perfecto para que las integrantes de la agrupación demuestren ante los seguidores de Caracol Televisión que tienen talento no solo para la música, sino también para la actuación. En exclusiva, Natalia Afanador reveló cómo fue su primer beso para una serie junto a José Ramón Barreto y agregó que siempre contó con el apoyo de toda la producción.

¿Qué tan reales son los besos de televisión?

La joven aseguró que estaba muy nerviosa de que llegara este momento porque, a pesar de que había conocido al intérprete de Manolo Cano durante los castings, era un desconocido para ella, por lo que decidió vencer el miedo y preguntarle qué tan reales eran los besos para televisión, al mismo tiempo que le pidió ayuda para hacer una excelente interpretación frente a las cámaras.

"Y bueno, llegó ese día. Yo creo que llevábamos como mes y medio grabando y leo el plan del día siguiente entonces dice 'se besan'. Y yo como estoy muy nerviosa, estoy muy nerviosa. No sabía además qué tan beso debía ser porque la escena tampoco era súper romántica, pero pues yo no sabía. Al otro día, súper nerviosa, pero me dije como 'no, pues nada, lo tengo que enfrentar y quiero hablarlo con él", señaló.

El también intérprete de Óscar Muñoz, en Los Medallistas, se portó muy amable con su compañera y se apresuró a explicarle cómo debía actuar para convencer a la audiencia del genuino amor entre los personajes, pues la cantante quería que los televidentes se sintieran identificados con su historia y quedaran enamorados de la pareja.

"De la nada, lo solté y le dije 'siéntate, te quiero decir que estoy muy nerviosa porque no sé, pues nunca he hecho esto, yo sé que hoy puede que sea un beso sin importancia, pero ni siquiera sé, o sea lo vamos a decir aquí abiertamente, por ahí dicen que son sin lengua y no sé qué, pero pues uno nunca sabe nada' (...) Fue súper lindo, habló conmigo demasiado especial, siempre fue muy generoso con ayudarnos", finalizó.