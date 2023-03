Makis De Angulo: ¿sabes cómo le hicieron su tatuaje para Ventino, el precio de la gloria?

El personaje sobre Makis De Angulo para Ventino, el precio de la gloria es el de una joven de carácter fuerte, sin embargo, su rol como mamá deja ver ese lado tierno y protector con las personas más importantes de su vida.

Una imagen que construyó la cantante con mucho trabajo personal, pero también, rodeada de un gran equipo que estuvo junto a ella desde el primer día de las grabaciones sobre esta serie de drama musical.

Ante la inquietud de sus seguidores sobre uno de los tatuajes que tiene el personaje de Makis De Angulo en esta producción, la artista decidió revelar y compartir en sus redes sociales un vídeo donde se pudo ver el proceso de maquillaje para este diseño en su piel.

Es así como María Cristina recopiló algunos clips, en los cuales se observa a varias personas a su alrededor plasmando una figura de color negro en su cuello, Makis expresó junto a esta publicación: "Para todos los que preguntan: los tatuajes ¡NO SON REALES! Son del personaje 😂 esta fue mi rutina por 7 meses, ya los extraño #ventinolaserie".

Otro de los tatuajes que no hacen parte de la vida real de esta cantante, también fue plasmado en cuatro dedos de su mano derecha. Con estos diseños, la bogotana le dio ese toque particular y característico a su personaje en Ventino, el precio e la gloria, que reúne también la vida e historias de Natalia Afanador , Camila Esguerra y Olga Lucía Vives .

Desde que la actriz y Cantante Maria María Cristina, más conocida como Makis De Angulo compartió en su perfil oficial de Instagram algunas fotografías donde se podía ver el tatuaje en su cuello, los usuarios de las redes comentaban y se preguntaban constantemente si este eral real.

Tras esta revelación, sus fans no dudaron en opinar sobre su personaje que está presente en las noches de Caracol Televisión, como también, de sus tatuajes ficticios: "Esa duda no me dejaba tranquila, jajaja,", "Comí cuento durante 7 meses", "el misterio fue revelado 🤯✨️", "Hasta yo como Editor de la novela me comí el cuento que eran reales jajajaja", "Makis aclarando la pregunta más frecuente de todo el año😂", "Cuando vi la primera foto que posteaste con el, creí que te lo habías hecho for real", "Jajaja, la primera vez que te ví con ellos sí creí que eran reales, después entendí por qué los tenías 😂🖤".