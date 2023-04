Katherine Velez y Ernesto Benjumea se sinceraron sobre sus papeles en Ventino

Ventino, el precio de la gloria, ha cautivado a los colombianos desde su primer capítulo. Además de las protagonistas, otros miembros del elenco también han llamado la atención y este es el caso de Merce y Luis Carlos, interpretados por Katherine Vélez y Ernesto Benjumea.

Ella es la tía de Martina, la villana de la producción, mientras que él personifica al papá de Camila, una de las protagonistas. Sus personajes han motivado amores y odios, ellos lo saben mejor que nadie, por eso, hablaron en exclusiva con Caracoltv.com.

Katherine Velez se presenta como “Merce, la tía de Martina”, pues sabe que esa es la única gran labor que su personaje tiene en la vida, es la raíz de la construcción que le dio a la mujer y que los colombianos han visto a lo largo de los capítulos.

Es por esto que el primer cuestionamiento para la actriz es si, así como Merce, ella también está dispuesta a hacerlo todo por amor. Lo cierto es que ella cree que el amor es lo único en lo que podrían unirse realmente, sin embargo, hizo énfasis en que las dos creen en amores distintos.

“Merce cree que el amor justifica hacer daño, yo no lo creo”, comentó. Asimismo, afirmó que su personaje envuelve el amor y la culpa en un solo torbellino que la agobia, mientras que ella no lo cree así y considera que son cosas muy distintas.

La tía de Martina también piensa que la mejor manera de quererla y demostrarlo es acompañarla en cada uno de sus actos “que rápidamente se vuelven fechorías”, afirmó Vélez, esto congestiona a su personaje anímicamente, pero se mantiene allí porque es la única forma que conoce de mostrarle amor a su sobrina.

Por otro lado, Ernesto Benjumea afirmó que solo hay dos cosas en las que se parece a su personaje. La primera es el amor incondicional que tiene por sus hijos pues, así como él haría lo que fuera por los suyos, Luis Carlos daría la vida por Camila si fuese necesario.

Otro de los detalles en los que se parecen es la fuerza para hacer lo que se tiene el convencimiento que hay que hacer, de hecho, aseguró “eso lo saben algunos de los profesores de mis hijos”, comentó entre risas

El actor también respondió cuál cree que es el precio de la gloria y aseguró que en realidad no lo sabe, no tiene idea de qué significa llegar a la gloria, pero sobre el tema afirmó “debe ser un estado bastante desagradable en el cual ya no queda mucho por hacer y eso no me parece tan divertido”.

Continuó diciendo que los actores siempre trabajan para dejar huella en sus personajes e influir en otras personas, pero “la gloria debe ser un estado último en el que ya no queda nada más que hacer”.

Finalmente, fue el turno de Katherine Vélez, quien contó cómo fue realmente su relación con Carolina Gómez. Aseguró que su química fue buenísima y que lograron un gran trabajo en equipo y una dinámica durante las escenas “que posiblemente no se planteaba desde el guion”.

Las actrices se pusieron de acuerdo en que las dos mujeres fueran simbióticas, pues a donde va Martina, va Merce, cosa que no pasa al contrario, Merce está supeditada a Martina.

“Ese es un ejercicio bonito del actor porque tiene que dejar de lado el ego personal para decir ‘no, mi personaje va detrás de Martina’, claro yo, como Katherine quisiera decir que mi personaje es muy fuerte, pero hay que entender dónde uno está parado cuando trabaja como actor ”, confesó.

Es gracias a esto que las dos hicieron grandes escenas juntas y se convirtieron en un equipo durante las grabaciones. Esto se puede ver cada noche en todos los capítulos, al igual que el talento de los dos miembros del elenco. Y es que parece que sus personajes aún tienen mucho más para dar.