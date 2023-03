Galería Ventino: Miguel se atrevió a vandalizar la casa de Martina y Edgar fue asesinado

Los planes de Martina son cada vez más malévolos en Ventino, el precio de la gloria , pues esta mujer no tiene límites con tal de vengarse de Natalia luego de la humillación y la pérdida de contratos que toda la polémica del concurso musical le generó.

A tal punto que no le importa si es necesario involucrar y perjudicar a otros, como lo es en el caso de Olga, que se mostró bastante preocupada por sus hermanos, quienes ahora se sienten atacados por ella, debido a que consideran que pone sus sueños por encima de los de ellos, lo cual empezó a generarle problemas, ya que no sabe qué hacer desde la distancia y más cuando no tiene quién le ayude.

Por otra parte, en este capítulo fuimos testigos de la injusta muerte de Edgar, quien a pesar de cumplir con las exigencias de Ernesto fue asesinado por una orden de Martina, que veía en él una gran amenaza y un gran aliado en la carrera musical de Natalia.

Sin embargo, estos antagonistas montaron una falsa escena en la que el manager se habría llevado todos sus objetos personales y el dinero, dejando supuesta carta de despedida, por lo que su esposa no solamente entró en una profunda tristeza, sino que llamó a la joven cantante para que le dijera con quién o a dónde se había ido, dejándola desconcertada.

Fue así como Natalia y Manolo se dieron cuenta que su viaje a México era un completo engaño y que, lamentablemente, Amanda puso en riesgo su casa, ya que no van a obtener ningún dinero del video musical que fueron a rodar. Es por ello que él decidió llamar a Martina para reclamarle por esta injusticia, pues considera que no es correcto dejarlas viviendo en la calle.

Ante esto y con otro problema de fondo, la productora musical le reafirmó que su principal objetivo es acabar con esta cantante, quien dañó su imagen, y que está dispuesta a llegar a donde sea necesario para conseguirlo.

Lo que estaba pasándole a Martina en ese momento fue que Miguel, influenciado por su amigo, se atrevió a ir hasta la casa de la productora y vandalizar su propiedad con tal de hacerle entender que ella está arruinando su vida, pues no quiere seguir alejado de su hijo.

Aunque ella ya lo esperaba, al hablar con Makis y contarle lo sucedido fingió temor tanto por ella como por la madre, por lo que le aconsejó que lo denunciara, dado que su vida puede correr riesgo. Ante esto, la joven no solo quedó impactada, sino que afirmó que no entendía el comportamiento de su pareja, puesto que nunca había sido así.

1 of 7 A pesar de que cumplió con llevar el dinero, Edgar recibe un disparo. Foto: Caracol Televisión 2 of 7 Edgar fue asesinado por Ernesto, quien le avisí a Martina que la tarea estaba lista. Foto: Caracol Televisión 3 of 7 La esposa de Edgar llamó a Natalia y le dijo que él los abandonó, pues no sabe que está muerto. Foto: Caracol Televisión 4 of 7 Olga atravesó un gran dilema al no saber qué hacer con sus hermanos. Foto: Caracol Televisión 5 of 7 Miguel vivió un cuadro depresivo por causa de la ida de Makis y su hijo. Foto: Caracol Televisión 6 of 7 En compañía de sus amigos, Miguel vandalizó la casa de Martina. Foto: Caracol Televisión 7 of 7 Martina le aseguró a Manolo que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de dañar a Natalia. Foto: Caracol Televisión