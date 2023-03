Ventino, el precio de la gloria: Así fue como José Ramón Barreto y Natalia Afanador se conocieron

Ventino, el precio de la gloria es la nueva producción de Caracol Televisión que tiene a los fanáticos de la música y las buenas historias conectados con Martina Pumarejo, Manolo Cano y otros personajes que conservan los nombres de las integrantes del icónico grupo de pop. Natalia Afanador y José Ramón Barreto hablaron en exclusiva sobre cómo ha sido su relación desde que iniciaron grabaciones.



¿Cómo se conocieron?

La primera en referirse al tema fue Natalia Afanador, quien aseguró fuera de cámara que se conoció con su colega justo cuando estaban presentando los castings. Posteriormente, José Ramón señaló que de todo el grupo, ella fue la última con la que se presentó, lo que resultó ser un poco incongruente, ya que tuvieron que trabajar juntos de allí en adelante aproximadamente el 90% del tiempo.

"Estaban las cuatro, me presentaron a cada una, la última fue Natalia porque con ella me tocaba hacer la escena (...) Las tuve que escuchar cantar porque el director me lo pidió, no sé si para buscar una reacción en mí o qué, eso fue casi antes del 'hola', ya estaba ecuchándolas cantar", expresó en medio de la entrevista.





Largas jornadas de grabación los convirtieron en amigos

La vocalista de la agrupación también se refirió al hecho de que trabajar durante varias horas al día y ensayar escenas tan emotivas les permitió crear un vinculo muy bonito.

"Él me dijo como 'nunca me había tocado grabar tanto como con mi pareja en una serie' y la verdad sí, el 90% del tiempo estuve con José Ramón más que con las otras Ventino, más que con todos. Todos los días, 24/7", dijo.

Por último, el intérprete de Manolo aseguró que, al igual que muchos televidentes, se convirtió en un fan más de la agrupación no solo por la relación que creó con las cuatro cantantes, sino también por el hecho de que adora las canciones románticas, las armonías que hacen en grupo y hasta la forma tan especial en que ellas conectan con su público.

