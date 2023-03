¿Quién es la que menos se baña? Esto revelaron las integrantes de Ventino

Las noches de Caracol Televisión se llenarán de música con el estreno de Ventino. La historia contará la vida de cuatro chicas que, poco a poco, conocerán el precio de la gloria y se enfrentarán a una gran villana.

Lo cierto es que es la primera vez que las cantantes trabajan como actrices y más de uno está ansioso por ver su debut. De hecho, ellas mismas se han mostrado muy emocionadas por su trabajo que al fin podrá ser visto por el público.

Camila Esguerra, Natalia Afanador, María Cristina Angulo ‘Makis’ y Olga Lucía Vives hablaron en exclusiva con Caracoltv.com y jugaron '¿Quién es más probable que?', en medio de la dinámica hicieron confesiones que dejaron a más de una integrante del grupo con la boca abierta.

La primera de las preguntas fue cuál de ellas es más probable que olvide algo al salir de casa, la respuesta unánime fue Olga, incluso ella misma aceptó esto y Makis afirmó que “ella vive como en las nubes”.

Continuando con el juego, les preguntaron quién es la que probablemente dure más tiempo sin bañarse. Camila fue la primera en decir que su opción principal es Natalia, mientras que las otras lo dudaron. Por su parte, ella le devolvió la declaración a Camila y tras discutir entre todas dejaron claro que se bañan a diario.

No obstante, Natalia confesó “Olga es la que menos se baña”, ante la mirada incrédula de la joven, continuó explicando que en una ocasión fue a un ensayo sin bañarse, sin embargo, la razón era que le habían quitado el agua.

Quién es más probable que tarde más en el baño y no precisamente en la ducha es otro de los cuestionamientos. De nuevo, la primera respuesta de Camila fue mencionar a Olga, que no lo dudó y habló de su vejiga pequeña.

Por su parte, Natalia dijo que tiene buena digestión y no se detuvo ahí, pues de hecho aseguró que pareciera que Makis y Camila no entran al baño jamás, pues no hablan, esto ante las carcajadas de sus amigas.

Para saber un poco más de estos y otros datos de la agrupación sigan conectados con Caracoltv.com y claro, también con Ventino que promete emocionar a los colombianos noche a noche con cada uno de sus capítulos.