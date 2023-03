José Ramón Barreto habló de las escenas con Carolina Gómez en 'Ventino': “Hay fuego y pasión”

El elenco de Ventino, el precio de la gloria, Natalia Afanador, Camila Esguerra , Olga Vives y Makis de Ángulo y José Ramón Barreto estuvieron en Día a Día y allí revelaron detalles de lo que se podrá ver en esta historia donde cuatro jóvenes serán usadas e involucradas en la venganza de una mujer que les ofrece el éxito.

Durante su charla en el programa, Barreto reveló detalles de su relación actoral con Carolina Gómez , quien interpreta a la “villana” y cómo grabaron una de las escenas que más llamó la atención en el primer capítulo.

“Manolo es un chico que tiene sueños como cualquier joven, quiere ser cantante y convertirse en un artista trascendental, pero se ve en un dilema de ir por sus sueños o sacrificarse por salvar a su familia”, empezó relatando el talentoso actor sobre al personaje al que le da vida.

Además, agregó que Martina, interpretada por Gómez le encomienda la misión de enamorar o no a Natalia con un plan realmente maléfico que ella ideó. “¿Termina siendo bueno o malo?”, es el interrogante que planteó Barreto ante la audiencia de Día a Día y sus compañeras de reparto.

Acto seguido, Carolina Osorio hizo énfasis en una escena que sorprendió al equipo de Día a Día cuando vieron el primer capítulo en exclusiva. Se refirió a las escenas de donde se le vio “con poca ropa".

“Te estoy viendo muy vestido, pero cuéntanos cómo fue la grabación de esas escenas que compartiste con Carolina Gómez, fue muy impresionante”, dijo Soto, y después él narró su experiencia en términos actorales.

“Es una actriz profesional, y un ser humano increíble que desde el primer ensayo me dio una confianza que me permitió aportar y manejar las escenas con el director y juntos. Prometimos que no íbamos a repetir ni una sola posición, lo que sí hay es fuego, pasión y una toxicidad curiosa”.

La conversación entre el elenco de esta producción finalizó con Iván Lalinde mencionando que él entendió que Manolo Cano es un joven noble enamorado de sus sueños.