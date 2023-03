Así fue cómo José Ramón Barreto y Miguel González grabaron la escena donde se golpearon en Ventino

Ventino, el precio de la gloria es la producción más reciente de Caracol Televisión que ha logrado atrapar a los televidentes por su trama y la forma en que se desenvuelven los personajes bajo el juego de venganza que planeó Martina, interpretada por Carolina Gómez, en contra de Natalia Afanador, donde por supuesto están incluidos los personajes de José Ramón Barreto José Ramón Barreto y Miguel González, Manolo y Mauricio, respectivamente.

En los capítulos que se han transmitido, los colombianos han sido testigos de la maldad de la exitosa productora Martina y sus deseos de venganza que la nublan y no le permiten pensar con claridad ni tener consideración por los demás.

En su plan en contra de la joven Natalia Afanador, la mujer, quien en verdad es su madre, se aprovechó de la vulnerabilidad y situación de Manolo Cano, interpretado por José Ramón Barreto, e involucró al novio de la joven que sueña con ser cantante.

Ya que Manolo debe enamorar a Afanador, sus salidas y formas de coquetearle han causado ciertos inconvenientes y malentendidos que incluso terminaron en golpes por un reclamo del estudiante de medicina. Esta escena, por supuesto, causó revuelo en redes sociales, pues ambos personajes se agredieron físicamente hasta el punto de sangrar.

En su encuentro a altas horas de la noche, Mauricio le manifiesta su molestia por acercarse a su pareja, además del descontento sobre los nuevos proyectos musicales en los que están trabajando.

Tras unas frases donde es evidente la molestia, ambos se agreden, pero ¿cómo se grabó esta escena? Fue Natalia Afanador quien publicó en sus redes sociales dos videos y fotos del detrás de escenas donde se puede ver a ambos actores ensayar sus movimientos y luego realizarlo en la locación con todo el equipo de producción.

"Mis dos amoresssss… hoy se pone bueno esto. ¿Con quién debería quedarme?😏 ¿Son Team Manolo o Team Mauricio?", fue lo que escribió la joven en su publicación ante sus más de 243 mil seguidores.

"Esta difícil la decisión, pero creo que Mauricio, aunque Manolo está muy guapo", "Por ahora Mauricio, pero que no haga algo con lo que me arrepienta", "Team la tranquilidad del taxista 😂", "Pues la verdad dale con Manolo pero habla claro con Mauricio no lo hagas sufrir ❤️🙌", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de Instagram.

