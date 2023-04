Pipe Bueno y Espinoza Paz confesaron cosas que son normales, pero que les da vergüenza hacer

Pipe Bueno y Espinoza Paz , dos de los exponentes más influyentes en la música popular colombiana y mexicana, le concedieron una entrevista a Caracoltv.com en donde no solo hablaron de su más reciente lanzamiento 'El original', colaboración que se grabó en los hermosos paisajes de Cundinamarca, sino que también se le midieron a participar en una dinámica para que sus fanáticos los conozcan un poco más.

La actividad consistía en revelar aquellas situaciones de la vida cotidiana que parecen normales, pero que en realidad les da un poco de pena hacer, como lo es llevar atuendos llamativos, solicitar el servicio de un mesero, parar un bus, sacar un paraguas en días lluviosos, entre otros cuantos momentos.

Antes de revelar sus ideas, los cantantes aseguraron que gracias a su carrera artística y todo lo que implica tener contacto con la gente, han podido mejorar su confianza, por lo que tienen muy pocas cosas que en realidad les genera vergüenza.

Espinoza Paz, por un lado, confesó que le da pena llevar los zapatos sucios, por lo que procura dejarlos sin una sola mancha antes de salir; que le sirvan comida en casa o enseñar la aleta, es decir, portar camisetas que dejen al descubierto sus brazos.

El intérprete de 'Guaro', por su parte, señaló que le produce vergüenza entrar al baño en casa ajena y concordó con su colega en el hecho de que no le gusta que algunas personas hagan más trabajo del que deben para "atenderlo" o complacerlo.

"A mí me da pena que hagan cosas que siento que no deben hacer por mí y me siento como que no... Como que yo lo puedo hacer porque no quiero hacer sentir a una persona menos o algo o que me estén atendiendo como si yo fuera el rey del mundo", finalizó.

La novedad de Pipe Bueno y Espinoza Paz

'El original' es el nuevo proyecto con el que estos dos artistas unen la cultura mexicana y colombiana. La letra de la canción habla de un romance que no puede ser, pues la mujer decide irse con otro hombre, dejando al original completamente desolado. El tema ya se encuentra en todas las plataformas musicales y se ha convertido en todo un éxito.