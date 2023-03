Pipe Bueno y Espinoza Paz dan sus mejores tips para superar una tusa: ¿Tiempo, amigos o música?

Una prueba de lo mágica que puede ser la combinación entre trabajo y amistad es 'El Original', una colaboración entre el cantante colombiano de música popular Pipe Bueno y el mexicano Espinoza Paz . En diálogo con Caracoltv.com, los artistas hablan sobre lo maravilloso que fue grabar en el departamento de Cundinamarca y fusionar sus voces en un proyecto que promete ser todo un éxito.

Según revelan en medio de la entrevista, la canción hace referencia a un hombre que está atravesando por una decepción amorosa y le repite a su amigo que él es el original dentro de un triángulo amoroso; por eso, los artistas se le miden a responder qué los hace destacar entre otros hombres.

"Además de cocinarme mi comida también hago muebles, soy carpintero, pero también soy medio diseñador, luego soy medio decorador y ahorita ando de jardinero. Una casita que hice y que no tiene jardín (...) Y fuimos con mi primo a traer leña porque me gusta cocinar en fogón. ¿Más? si quiere le tiro más, traigo más", señala de manera jocosa el mexicano.

El intérprete de temas como 'Cupido falló', 'Guaro' y 'Usted no me olvida', por su parte, asegura que esa pregunta sobre su originalidad habría que hacérsela directamente a su pareja, la creadora de contenido digital Luisa Fernanda W , ya que ella es la que ha permanecido a su lado desde hace bastante tiempo y con la cuál tiene dos pequeños hijos.

"Esa respuesta la tendría Luisa, pero ahí en la punta de la lengua. Yo creo que nada, pues es ser uno (...) Ser genuino, a mí me gusta ser divertido y lo hablo de manera natural. Cuando se junta con personas que no tienen como gracia uno no quiere estar con esas personas", puntualiza.

¿Cómo superar una tusa?

"Amor propio, eso es lo única respuesta. Gente, si ustedes quieren ser felices ámense, entonces desde allí van a saber elegir y cuando lo sepan hacer van a escoger a la persona correcta", dice Paz.

Bueno finaliza mencionando que el tiempo, las buenas canciones como 'El Original' y un buen trago son infalibles en este tipo de situaciones.