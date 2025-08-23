Tatiana Castro, Señorita Colombia 1994, recuerda la icónica respuesta por la que se ganó la corona

Actualizado: agosto 23, 2025 06:41 p. m.
La ahora conferencista recuerda que Alfredo Barraza fue la persona que la descubrió y la impulsó a trabajar para convertirse en reina de belleza, a pesar de que sus padres no la apoyaron, e incluso su padre se negó a pagarle sus estudios universitarios.
Tatiana recuerda su icónica respuesta sobre qué salvaría en un incendio en un museo, si a un perro o a una obra de arte.
