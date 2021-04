The Weeknd y Ariana grande anuncian nueva colaboración musical

El cantante canadiense The Weeknd anunció en sus redes sociales la nueva colaboración junto a Ariana Grande . Los artistas publicaron en sus respectivas cuentas un breve teaser de lo que tienen entre manos.

Se trata de un clip en el que solo se puede ver un fondo negro, donde se escucha un fragmento de la letra “Save Your Tears” de The Weeknd, canción a la que se sumará la cantante con un remix.

Aunque la fecha de lanzamiento de la nueva colaboración de Ariana y el cantante no ha sido anunciada, se espera que salga muy pronto, pues ambos artistas compartieron los misteriosos videos donde suenan sus voces juntas en el tema que originalmente salió en “After Hours”, el aclamado álbum del músico canadiense.

La calidad interpretativa de estos dos cantantes no está en duda y se espera que una tercera colaboración sea igual de espléndida como lo fue “Love Me Harder” y “Off the table” que sale en el disco positions de Ariana.

Con esto los fans de estos dos artistas ya esperan un remix de dicho single del disco “After Hours” del canadiense.