Con un tierno video, Kylie Jenner celebró el primer cumpleaños de su hijo Aire

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne más de 300 millones de seguidores, la empresaria de cosméticos e ícono de la moda, Kylie Jenner festejó no solo el quinto cumpeaños de su hija Stormi el pasado 1 de febrero, sino también el primer año de vida de su hijo Aire. Las publicaciones ya recogen más de 16 millones de 'me gusta' en conjunto y múltiples comentarios de felicitaciones tanto para la madre como para los pequeños.

" Te di el regalo de la vida y la vida me dio el regalo de ti, la chica más especial. Esta pequeña carita. La extrañaré mientras sigue cambiando. 5 años amándote y para siempre más. Siempre estaré ahí para ti chica tormenta",

fue el mensaje que posteó la menor de las Kardashian- Jennner en medio de la plataforma. Junto la descripción, adjuntó una galería que muestra diferentes facetas de la pequeña:

en su casa, con su familia y en algunas sesiones de fotos.

Mira también: Kylie Jenner le puso curioso nombre a su hijo y los seguidores de la modelo reaccionaron con humor

Posteriormente, la empresaria hizo público un video de Aire con la canción

'You are my sunshine', de Christina Perri.

Allí se le ve abrazando y acariciando al bebé en diferentes lugares como la playa, la sala de su casa, el jardín de su propiedad, e incluso, en algunas escenas

se puede ver a Stormi haciéndole compañía,

lo que ha despertado la ternura de múltples usuarios de Internet.

"Un ángel en la tierra, te amor", "

la gente se estaba enloqueciendo por ver a su bebé... Y todo lo que ella quería era disfrutarlo primero antes de que alguien empezara a ser odioso", "¿Soy solo yo o los niños de famosos crecen más rápido que los niños normales?", "La forma en que mira a Stormi", "Y me di cuenta de lo mucho que quería ser mamá", "¡Seguro que va a ser un rompecorazones!",

Publicidad