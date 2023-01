Timothée Chalamet tuvo 'pánico' en las audiciones de 'Spiderman' El protagonista de la aclamada cinta 'Call Me By Your Name' ha revelado que trató de hacerse con el papel que finalmente acabó llevándose Tom Holland y también los extremos a los que estuvo dispuesto a llegar para convertirse en el afamado superhéroe.

Timothée Chalamet tuvo 'pánico' en las audiciones de 'Spiderman' Timothée Chalamet tuvo 'pánico' en las audiciones de 'Spiderman' Puede que el actor Timothée Chalamet se haya destacado este año como una de las grandes promesas de Hollywood gracias a su aplaudido papel en la cinta 'Call Me By Your Name', la película que le ha convertido en uno de los rostros jóvenes más reconocibles de la industria y, además, la que le ha brindado un sinfín de nominaciones en esta temporada de premios. Pero lo cierto es que el intérprete de 22 años tiene todavía clavada la espina de no haber podido darse a conocer antes con el papel del mítico superhéroe Spiderman, un personaje al que finalmente encarnó Tom Holland en la cinta 'Spiderman: Homecoming' de 2017 y que a Chalamet todavía le genera "pánico" cuando recuerda las audiciones con las que aspiraba a protagonizar la cinta. Publicidad "Tuve la oportunidad de leer [el libreto ante los responsables de casting] en dos ocasiones, y en todas ellas terminaba saliendo de la habitación en pánico y completamente sudado. Llamé a mi agente y le dije: 'Brian, he pensado mucho sobre esto y creo que tengo que volver a esa habitación y leer una tercera vez'. Afortunadamente él consiguió disuadirme de esa idea contándome la historia de cómo Sean Young trató de hacerse con el papel de Catwoman apareciendo en los estudios caracterizado como ella", ha explicado a The Hollywood Reporter. Al margen de las numerosas felicitaciones y alabanzas que ha recibido por su soberbia interpretación de un joven atormentado y enamoradizo, Elio Perlman en la conmovedora película de Luca Guadagnino -sin contar las puertas que se le han abierto de par en par en la meca del cine-, otra de las razones por las que el guapo artista está tan entusiasmado por el filme que le ha consagrado como estrella reside, precisamente, en el hecho de que no ha tenido que audicionar en una buena temporada. "Sinceramente, lo mejor de todo lo que me ha ocurrido el año pasado, además de actuar en otras películas y poder hablar de 'Call Me By Your Name', ha sido no tener que presentarme constantemente a procesos de casting. He aprendido mucho de la gente con la que he trabajado en todos estos proyecto y, de hecho, William H. Macy me dijo una vez que lo mejor que le había pasado en la vida, aparte de su mujer e hijos, también era no tener que audicionar continuamente", ha bromeado Mira también: Publicidad Selena Gómez vuelve a la pantalla grande de la mano de Woody Allen. 📺 Sigue a Caracol TV en Google Noticias. Publicidad Últimos Contenidos Personajes Marcial Personajes Albeiro Personajes Bayron Personajes La Diabla Personajes Catalina Publicidad