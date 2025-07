Última llamada de los participantes del Desafío: así se despidieron Zambrano, Gio y más

El pasado 2 de julio arrancó oficialmente el Desafío del Siglo XXI, la nueva y esperada versión del exitoso reality de Caracol Televisión. Esta edición se desarrolla en el imponente entorno natural de Tobia, Cundinamarca, y cuenta con la presencia de Andrea Serna como presentadora principal, mientras que la exseñorita Colombia Mafe Aristizábal se posiciona como anfitriona del programa.

Antes de que los 32 participantes ingresaran a La Ciudad de las Cajas, el periodista Jhon Álvarez, del programa La Red, logró colarse en el hotel donde los concursantes se alojaban temporalmente. En este espacio previo al inicio de la competencia, Álvarez aprovechó para conversar con varios de los Súper Humanos que representan las casas Alpha, Beta, Gamma y Omega, las cuales volverán a poner a prueba la resistencia física y mental de los competidores.

Durante su visita, Jhoncito ofreció un emotivo momento al permitir que los participantes realizaran su última llamada telefónica antes de desconectarse del mundo exterior y sumergirse por completo en la intensa experiencia del Desafío. Estas breves conversaciones estuvieron cargadas de emoción, nerviosismo y palabras de aliento por parte de sus seres queridos.

Además, el periodista realizó una curiosa inspección de los equipajes, descubriendo algunos artículos que no estaban del todo recomendados para la competencia. Varios participantes tuvieron que dejar atrás elementos como productos de belleza, secadores de cabello, planchas, rizadoras, maquillaje y prendas de ropa no aptas para los exigentes retos físicos del programa. Jhon les recordó que esta no es una pasarela de moda, sino una prueba de fortaleza, adaptabilidad y estrategia.

Entre los concursantes destacados que hablaron con Álvarez se encuentran Zambrano, Gio, Leo, las mellizas Dani y Tina, Isa, Magic, Rata, entre otros nombres que desde ya prometen convertirse en favoritos del público. Todos ellos están dispuestos a entregar lo mejor de sí para avanzar etapa tras etapa y, por supuesto, llevarse el gran premio que está en juego.

