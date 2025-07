Actor de Pasión de Gavilanes está de luto por la muerte de su hija: no pudo despedirla

Pasión de Gavilanes es una de las telenovelas más icónicas de la televisión colombiana, y muchos recuerdan con cariño al personaje del abuelo Martín, interpretado por el reconocido actor Jorge Cao. En una reciente entrevista, el legendario actor cubano nacionalizado colombiano se sinceró sobre una pérdida que lo marcó profundamente: la muerte de su hija Maricel Luz en Cuba, a cuyo funeral no pudo asistir.

Cao relató lo compleja que fue la situación, pues desde que se enteraron de que su hija tenía una grave enfermedad —un cáncer del que no dio mayores detalles— hasta su fallecimiento, transcurrió apenas un mes.

“Fue muy duro para mí. No podía moverme de acá, estaba ocupado, no podía parar, y no pude acompañarla en su final, en su entierro. Por lo tanto, hice el duelo desde aquí y lo sigo haciendo”, expresó ante Lo Sé Todo con profunda tristeza al referirse a los compromisos laborales que le impidieron viajar a darle el último adiós.

Murió la hija de Jorge Cao

El actor, de 81 años, confesó que esta situación lo ha marcado profundamente: “Es un dolor irreparable”, dijo con la voz entrecortada. Además, lamentó no haber vuelto a Cuba en los últimos 15 años y aseguró que no cree regresar, ya que la mayoría de sus familiares allá han fallecido.

“Estoy acostumbrado a escalar la montaña, a ver la montaña desde arriba. Soy parte de este país y de esta historia. He continuado desarrollando mi carrera en Colombia por más de 30 años… ya son 32. Soy parte de este pueblo, de sus angustias, sus tristezas y sus alegrías”, expresó con orgullo por su trayectoria en Colombia.

Aunque la pérdida de su hija lo golpeó con fuerza, Cao explicó que no piensa en la muerte y que su energía está enfocada en el presente: “Mientras tenga fuerza y talento, y pueda brindar lo mejor de mí, aquí estaré”, concluyó el actor, con la serenidad de quien ha aprendido a convivir con el dolor sin dejar de honrar la vida.

