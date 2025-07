Marlon no se quedó callado: comparó su expulsión con el caso de Camilo en el Desafío Siglo XXI

En el capítulo 3 del Desafío Siglo XXI, los participantes vivieron todo tipo de emociones, especialmente en el equipo Omega. Allí, Camilo, profesional en educación física y modelo de 28 años, rompió una de las reglas al esconder un tarro de creatina en un cajón de su cama desde el primer día. El hecho hizo que muchos recordaran lo sucedido con Marlon Duque en el Desafío 20 Años, quien fue expulsado por una infracción similar.

Mira también: Marlon confesó romance con Sara y todo lo que pasó al salir del Desafío: "Tomé malas decisiones"

En esta ocasión, Camilo decidió confesar lo ocurrido tan pronto regresó de la prueba de Sentencia y Hambre. Le contó a su capitán, Julio, lo que había hecho, y este mostró el tarro ante las cámaras, aclarando que estaba completamente sellado.

Marlon habló en Desafío Sin Filtros

Durante el Desafío Sin Filtros, el post show oficial que se transmite por la plataforma ditu de 9:30 p.m. a 10:30 p.m., Marlon Duque fue invitado y se refirió al tema con sinceridad, dejando claro que no guarda rencor por su expulsión y que comprende lo que ocurrió en la Ciudad de las Cajas.

Publicidad

Recordemos que Marlon, entonces integrante de Beta, fue expulsado por violar la regla número 20, la cual indica: “Si su equipo pierde el Desafío de Hambre está prohibido ingerir comida una vez finalice la prueba. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezca a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder, es causal inmediata de expulsión”.

Él fue captado por las cámaras escondiendo una barra de proteína cuando su equipo no tenía el beneficio de comida. Andrea Serna llegó luego a su cama, sacó la barra y anunció su expulsión.



Marlon habló de posible expulsión en el Desafío Siglo XXI

Sobre el caso de Camilo, Marlon expresó: “Yo creo que él se vio mi capítulo y supo que tenía que mostrarlo abiertamente. De algo sirvió mi expulsión, y todavía tiene mucho juego por delante”, dijo con tranquilidad.

Publicidad

Guajira, presentadora del programa, intervino señalando que el tema causó revuelo en redes sociales, donde muchos afirmaban que lo ocurrido era lo mismo y que había sido injusto. Sin embargo, ella aclaró que no fue así.

Esteban, también presentador del post show, complementó: “La honestidad de Camilo lo salvó. Si no lo hubiera dicho, era expulsión fija”. Marlon coincidió y agregó: “Creo que vieron que no había mala intención. Como yo no mostré lo que hice, fue causal directa de expulsión. Él sí lo mostró, y eso hizo la diferencia”.

¿Cuál fue la sanción para Camilo?

A pesar de haber escondido el tarro de creatina, Camilo no fue expulsado. Tras confesarlo y permitir que el capitán lo mostrara sellado, la producción decidió imponerle una sanción diferente: se le quitó la mitad del dinero a todo el equipo.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.