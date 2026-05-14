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Haydée Ramírez, Gabriela en ‘Padres e hijos’: así pudo hablar con su hijo fallecido - CaracolTV

La actriz que personificó a Gabriela en el tradicional programa de televisión debió afrontar una dura pérdida familiar que la dejó marcada para el resto de vida.

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Haydée Ramírez, de ‘Padres e hijos’, dijo cómo hizo para hablar con su hijo fallecido: “Era él”

La actriz que personificó a Gabriela en el tradicional programa de televisión debió afrontar una dura pérdida familiar que la dejó marcada para el resto de vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 14 de may, 2026
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Haydée Ramírez, de ‘Padres e Hijos’, y el contacto con su hijo fallecido.jpg