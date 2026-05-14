Haydée Ramírez, de ‘Padres e hijos’, dijo cómo hizo para hablar con su hijo fallecido: “Era él”

Haydée Ramírez, una de las protagonistas que tuvo ‘Padres e Hijos’, contó en el pódcast ‘Historias con ritmo’ a qué se dedica en la actualidad y recordó uno de los episodios más difíciles que una madre puede tener, la muerte de un hijo.

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Sin embargo, lo más sorprendente es que, según manifestó, logró comunicarse con él después de que falleciera para aclarar varios temas pendientes, con lo cual ha podido sentirse un poco mejor.

De acuerdo con su relato, un grupo de apoyo también ha sido fundamental en el proceso de duelo, en el que lleva 8 años recibiendo acompañamiento y ayudando a otras personas que han pasado por lo mismo, ya que incluso escribió un libro para tal fin, llamado ‘Días raros’.

Haydée Ramírez, de ‘Padres e hijos’, asegura que logró hablar con su hijo fallecido

Gustavo, como se llamaba en joven, sufría de ansiedad y depresión, afectaciones lo llevaron al triste final: “Empezó desde que él estaba en el colegio y como lo comenzaron a medicar, eso tomó un vuelo que yo no quise porque yo prefería que se tratara de otra manera”.





Con el correr de los años, el joven experimentó “un proceso de recuperación importante”, pero la muerte lo alcanzó y la actriz tuvo que ponerle el pecho a la difícil situación con 2 acciones fundamentales para ella: el grupo de apoyo y una particular intermediación.

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“Recién falleció, me recomendaron ir donde una vidente, la consulté y puedo asegurar que hablé con Gustavo durante una hora”, afirmó.

Y detalló que esto le hizo bien: “Haber tenido esa sesión para mí fue muy liberador, muy tranquilizador, porque fue preguntarle cosas que yo no me atrevía y él me decía cosas que recordaba mucho. Eso hizo que yo saliera muy tranquila”.

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Por último, indicó que aún sigue trabajando con el grupo de apoyo porque "el duelo no es lineal, se siente muchas veces en el día, en el mes, en el año”.

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