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Los mejores regalos que el esposo de Carolina Soto le ha dado a la presentadora de Caracol TV- CaracolTV

Carolina Soto, presentadora de ‘Día a Día’, programa de Caracol Televisión, dijo cuáles son los mejores regalos que le ha dado Germán González, con el que lleva más de 10 de relación y empresario con el que tiene 2 hijos.

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Carolina Soto revela los mejores regalos que le ha dado su esposo; uno la pone a volar

La presentadora de ‘Día a Día’, programa de Caracol Televisión, destapó la lista de obsequios que más le gusta recibir de su pareja, con quien tiene 2 hijos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 13 de may, 2026
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