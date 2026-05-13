Carolina Soto revela los mejores regalos que le ha dado su esposo; uno la pone a volar

Carolina Soto estuvo de cumpleaños el 12 de mayo, motivo por el cual no solo aprovechó mostrar los regalos que recibió por parte de familiares y amigos, sino que también sacó tiempo para hablar de los presentes de su esposo, el empresario Germán González.

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En una dinámica de redes sociales para las plataformas de Caracol Televisión, la vallecaucana no tuvo filtro a la hora de enumerar los detalles que más y menos le han agradado. Incluso, la conductora también tocó otros temas de su vida personal para que sus seguidores la conozcan un poco más.



Los mejores regalos que Carolina Soto ha recibido de su esposo

Frente a la pregunta sobre los presentes materiales que más le ha gustado recibir de su pareja, con quien lleva más de 10 años de relación, la mujer dijo que en este apartado se destacaban un par de accesorios y aquello que la pone a volar, en todo el sentido de la palabra.

“Yo creo que ha sido esta cadenita, que dice ‘Dios’. Llevo como 4 años con ella y no me la he quitado, me encantó. Y otra, que dice ‘mamá’… Y también los viajes, porque amo que me regalen viajes. Ya, mejor dicho, no quiero nada más para ponerme, sino viajar”, explicó.

También manifestó que el cumpleaños más feliz de su vida lo vivió en el exterior: “Fue uno que pasamos mi esposo y yo juntos en Nueva York. Me llevó allá y estuvimos solo los dos. Fue especial”.





Además, fue prudente para referirse al peor regalo que le han dado: “Todo me gusta. Regalado, hasta un puño, ¿no? Ayer me regalaron unas medias y me gustaron, pero una vez me regalaron algo de decoración para la casa, una jirafa, y no me gustó mucho”.

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Por último, señaló que el momento más feliz que ha tenido ha sido el nacimiento de Valentino y Violetta, sus hijos; reconoció que es “mala para tender la cama”, pues indicó: “Me gusta tener todo impecable, pero que me ayuden”. Y aseguró que entre sus preferencias personales está el manejo de sus redes sociales, en las que tiene millones de seguidores. “Me gusta editar, hacer contenido, grabar, todo ese tipo de cosas”, concluyó.

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