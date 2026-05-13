Ángela Aguilar de luto: murió integrante de su familia tras accidente en la casa

La intérprete de temas como 'Dime cómo quieres', 'Qué agonía', 'En realidad' y 'La llorona' está atravesando un complejo momento en compañía de sus seres queridos debido a la muerte de un miembro importante para su hogar. Se trata de Chancho, la mascota que los acompañó durante varios años e hizo parte importante de la casa.

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Qué le pasó a Chancho, la mascota de la familia Aguilar

La noticia fue dada a conocer por la familia a través de una publicación que realizó en el perfil de sus mascotas en Instagram. Junto a una galería de fotos del peludito, los artistas se despidieron de él.



"Este fin de semana falleció Chancho por un accidente en la alberca. Nos duele muchísimo despedirnos de él. Fue un gran compañero para toda la familia, pero sobre todo para mi mamá. Un verdadero forever puppy. (...) Nos quedamos con la paz de saber que siempre fue un perrito feliz, dormilón, cariñoso y muy amado" se lee en el post.





Chancho, un pug negro de solo cinco años de edad, llamó la atención de los usuarios de Internet por la conexión que tenía con sus tutores, quienes lo presumieron en varias ocasiones.

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"Vamos a extrañar sus ladridos roncos, sus ronquidos, su carita y toda la ternura que traía a la casa. Te queremos siempre, Chancho. Gracias por tanto amor 🤍", también se leyó junto a las fotos.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues les desearon a los cantantes mucha fortaleza para soportar la ausencia del animalito:

"Lo vamos a extrañar mucho 😕🤍", "Precioso. Descansa en paz, lindo perrito 🐶 🙏🏻💞", " Ya cruzó el arcoíris, 🌈 😢 lo siento mucho, 🙏🏼😢 yo sé lo que duele perderlos, duele mucho", "Amén Dios sabe por qué pasan esas cosas. Desde el cielo él los cuidará, amén 🙏🙏🙏🙏", son algunos de los mensajes que se destacan.

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Sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de la esposa de Christian Nodal, que escribió: "Chanchito 😭🤍".

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Ángela recientemente dividió opiniones en las plataformas digitales luego de que la acusan de dejar dormir a su perro en la cama de Inti, la hija que su esposo tuvo con Cazzu.