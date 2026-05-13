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Murió Chancho, mascota de Ángela Aguilar, por accidente en la casa - CaracolTV

En una publicación en Instagram, la familia, incluida Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, se refirió a la pérdida y reveló detalles acerca de cómo están enfrentando la muerte de Chancho.

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Ángela Aguilar de luto: murió integrante de su familia tras accidente en la casa

A través de una publicación en redes sociales, la familia Aguilar se refirió a la pérdida y reveló detalles acerca de cómo están enfrentando el duelo por esta ausencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
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Ángela Aguilar confirmó la muerte de un importante integrante de su hogar.