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Corista de Yeison Jiménez renunció a la banda de 'El Aventurero' tras desacuerdo - CaracolTV

El cantante Miguel Huertas apareció en redes sociales para dar a conocer que iniciará su carrera en solitario luego de haber tenido algunos desacuerdo con la banda de Yeison Jiménez.

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Corista de Yeison Jiménez que demostró desacuerdo por reality tomó radical decisión

El cantante Miguel Huertas apareció en redes sociales para dar a conocer que iniciará su carrera en solitario luego de haber tenido algunos desacuerdo con 'La Banda del Aventurero'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 13 de may, 2026
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Corista de Yeison Jiménez renunció a la banda de 'El Aventurero' tras desacuerdo con la realización del reality.