Corista de Yeison Jiménez que demostró desacuerdo por reality tomó radical decisión

Miguel Huertas, quien fue corista de Yeison Jiménez durante varios años, volvió a generar reacciones en redes sociales luego de anunciar una decisión relacionada con su futuro profesional. El artista ya había hablado recientemente sobre el rumbo de la agrupación tras la muerte de ‘El Aventurero’, ocurrida el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Boyacá, hecho en el que también falleció parte de su equipo de trabajo.

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En una entrevista concedida para La Kalle, Huertas manifestó que no estaba de acuerdo con la realización de un reality para escoger a la persona que reemplazará al manzanareño dentro de la agrupación. Según expresó en ese momento, consideraba que la oportunidad debía ser para alguien que ya hiciera parte de la banda y no para una persona externa. Además, aseguró que respetaba mucho al cantante por el apoyo recibido durante los años en los que trabajaron juntos.

Qué decisión tomó corista de Yeison Jiménez

A través de un reel publicado en su cuenta oficial de Instagram, Huertas confirmó que ya no seguirá trabajando directamente con la banda de ‘El Aventurero’. En el video, el cantante habló sobre los proyectos que desarrollará de ahora en adelante como artista independiente.

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"Para el beneficio de la banda de 'El Aventurero', para que el proyecto siga creciendo daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo. Desde este momento, Miguel Huertas quiere empezar a mostrarles a ustedes el talento y tengo que seguir construyendo mi carrera porque la idea es que ustedes sigan viendo toda esta energía, todo este talento que les quiero brindar a ustedes como artista", dijo.

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Asimismo, aprovechó el anuncio para revelar que realizará un lanzamiento musical el próximo 15 de mayo en María Bonita junto a su banda. De igual manera, agradeció a las personas que han seguido su proceso musical y que han estado pendientes de esta nueva etapa de su carrera.

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La decisión se conoce después de las declaraciones que entregó semanas atrás sobre la continuidad del proyecto musical de Jiménez y la elección de un nuevo integrante para la agrupación para que continuaran con el legado del exponente del género popular.