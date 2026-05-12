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Carlos Báez y Francisca Estévez mostraron su nuevo hogar juntos - CaracolTV

Carlos Báez y Francisca Estévez emocionaron a sus seguidores al revelar que comenzaron una nueva etapa juntos. La pareja mostró imágenes de su mudanza.

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Carlos Báez y Francisca Estévez mostraron los primeros detalles de su nuevo hogar

Carlos Báez y Francisca Estévez emocionaron a sus seguidores al revelar que comenzaron una nueva etapa juntos. La pareja mostró imágenes de su mudanza.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 12 de may, 2026
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