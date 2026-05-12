Carlos Báez y Francisca Estévez mostraron los primeros detalles de su nuevo hogar

Los actores colombianos Carlos Báez y Francisca Estévez sorprendieron a sus seguidores luego de compartir los primeros detalles de la nueva etapa que comenzaron como pareja, pues ambos dejaron ver que ya estaban viviendo juntos y que se encontraban en pleno proceso de mudanza.



Estas son las primeras imágenes del hogar de Carlos Báez y Francisca Estévez

A través de sus redes sociales, la pareja publicó varias imágenes en las que mostró algunos momentos de organización dentro de su nuevo hogar. Entre cajas, pintura y objetos por acomodar, los actores dejaron ver la emoción que sentían por este importante paso en su relación.

Fue Carlos Báez, reconocido por su participación en la novela 'Klass 95', quien acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que escribió: “Días de mudanza… Les iremos mostrando todo!!”. El post estuvo acompañado de un carrusel de fotografías donde aparecieron realizando distintas actividades relacionadas con la adecuación de la vivienda.



En algunas de las imágenes se observó a la pareja pintando las paredes del lugar, mientras que en otras aparecieron desempacando cajas y organizando libros. También llamó la atención una fotografía en la que posaron junto a su perro, reflejando la felicidad que atravesaban en esta nueva etapa personal.





Por su parte, Francisca Estévez, protagonista de la exitosa serie La Primera Vez, reposteó la publicación en sus historias de Instagram y escribió un corto mensaje que despertó aún más la emoción de sus seguidores: “Adivinen qué”.

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Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer y cientos de usuarios aprovecharon la publicación para enviarles mensajes de cariño y felicitaciones. “Awwww muchos éxitos”, “Qué lindos se ven juntos”, “Los amo, son espectaculares” y “Felicidades por esta nueva etapa” fueron algunas de las reacciones que recibió la pareja.

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Además, varios seguidores destacaron la conexión que ambos han mostrado desde que hicieron pública su relación, convirtiéndose en una de las parejas jóvenes más queridas del entretenimiento colombiano.

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Cabe recordar que los actores iniciaron su romance aproximadamente en 2023. Según se conoció, todo comenzó gracias a las redes sociales, donde descubrieron que tenían varios gustos y afinidades en común. Lo que empezó con simples mensajes y conversaciones terminó convirtiéndose en citas y posteriormente en una relación formal.

Aunque durante varios meses compartieron algunas fotografías juntos sin confirmar el romance, fue en 2024, durante el estreno de 'Klass 95', cuando aparecieron públicamente como pareja y oficializaron su relación frente a los medios. Ahora, con esta mudanza, ambos demostraron que su historia seguía avanzando y que estaban listos para construir nuevos recuerdos juntos.

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