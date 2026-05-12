Shaira contó que su papá le "robó" dinero que ganaba de niña: "Nunca supe nada"

La cantante barboseña volvió a dar de qué hablar en las plataformas digitales al conceder una entrevista para el podcast 'Te lo dice cuervo', donde no solo se refirió a su faceta artística, sino también a su vida personal. Durante el encuentro, la artista no dudó en referirse a sus primeros años de vida, justo antes de que se diera a conocer en la industria musical gracias a su potente voz.

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Shaira confesó que su papá le "robó" plata que ganó en su infancia

La joven confesó que sus primeros años estuvieron marcados por problemas económicos; lo que llevó a su mamá a buscar la forma de sacarla adelante a ella, así como también a sus otros hermanos.



"Nunca normalicé la pobreza y sí, vengo de una familia que le tocó muy duro. Mi mamá, una berraca, una mujer que siempre cada año tenía su ahorrito para comprarnos ropa a sus cinco hijos, y también muy pila, muy inteligente. Tenía un puesto de comidas y entre todos ayudábamos", señaló.





Posteriormente, indicó que llegó incluso a vender en el barrio en el que vivía productos como BonInce y, a pesar de que le iba bien desempeñando esta tarea, no alcanzó a disfrutar de la recompensa.

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"Me ganaba mis pesitos, mi papá se los robó. No, la verdad sí me los quitó. De esa plata nunca supe nada", dijo entre risas, lo que generó gracia en el presentador del programa.

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Finalmente, añadió que este oficio no solo le permitió comprarse sus primeros tenis, sino que también le enseñó el valor del trabajo y la importancia de la unión familiar. Durante la entrevista también se pronunció acerca del lugar en el que creció, por qué considera que tiene energía masculina y si en algún punto ha llegado a pensar que su fuerte personalidad ha ahuyentado a los hombres que tienen intenciones de conocerla o de iniciar una relación con ella.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Es muy linda, y canta bonito", "Hermosa, talentosa y sencilla", "Amo su humildad 😍🌹", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fanáticos en redes sociales.

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