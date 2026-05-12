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Shaira contó que su papá le robaba el dinero que ganaba cuando era niña - CaracolTV

La cantante Shaira confesó que en su infancia trabajó vendiendo BonIce en su barrio y admitió que nunca vio un solo peso de esas ganancias debido a que su papá se quedaba con sus ahorros.

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Shaira contó que su papá le "robó" dinero que ganaba de niña: "Nunca supe nada"

La famosa cantante concedió una entrevista en la que sinceró sobre la escasez que vivió durante sus primeros años de vida y cómo su mamá le enseñó a trabajar para salir adelante.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
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Shaira recordó el trabajo que desempeñaba antes de ser famosa.