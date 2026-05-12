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Trágica historia de Natalia París se repitió con su hija, y a la misma edad - CaracolTV

La hija de la modelo antioqueña sufrió un episodio doloroso idéntico al que décadas atrás afrontó su mamá. Lo particular es que a ambas les sucedió en el mismo momento de la vida.

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Trágica historia de Natalia París se repitió con su hija, y a la misma edad

La hija de la modelo antioqueña sufrió un episodio doloroso idéntico al que décadas atrás afrontó su mamá. Lo particular es que a ambas les sucedió en el mismo momento de la vida.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 12 de may, 2026
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Natalia París y su hija perdieron a sus padres a los 8 meses de nacidas.jpg