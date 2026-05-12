Trágica historia de Natalia París se repitió con su hija, y a la misma edad

Mariana Correa París, más conocida en el mundo de la música como Nana París, debió soportar la misma pérdida que tuvo su madre, la DJ Natalia París, que años atrás fue la modelo número uno de Colombia, ya que ambas fueron golpeadas por la muerte de sus respectivos padres cuando apenas tenían 8 meses de nacidas.

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Y aunque Mariana llegó al mundo el 14 de diciembre de 2000 en Estados Unidos en medio de comodidades, la tragedia la tocó de una forma sorpresiva, pues progenitor, cuyo nombre era Julio Correa, fue asesinado.

Algo similar ocurrió con Natalia, que también perdió a su papá cuando tenía 8 meses, motivo por el que la modelo optó por acercarse al mundo del esoterismo y buscar respuestas para la lamentable coincidencia.

Así lo comentó en ‘Se dice de mí’, programa de Caracol Televisión en el que hizo referencia a ambos hechos.



Natalia París y su hija vivieron la misma tragedia familiar

La modelo relató así el hecho: “Mariana ese día estaba cumpliendo 8 meses de nacida y se repitió la historia porque cuando yo tenía 8 meses, mi papá se murió. Muy extraño. Ahí empecé a tener una curiosidad por el mundo esotérico y empecé a investigar qué significaba eso que yo estaba viviendo y por qué se estaba repitiendo ese capítulo de la historia”.



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Y aunque la respuesta a semejante coincidencia aún es incierta, Natalia manifestó que no se dio por vencida frente al dicho suceso: “A los 3 meses, yo ya estaba en una portada con Marina y de ahí en adelante hice campañas con ella, nunca tuve agüero de mostrarla”.

Por su parte, Mariana Correa París manifestó en el mismo espacio informativo que supo llenar el vacío: “Tengo a mi tío y tengo a mi abuelo, que han sido como unos papás para mí”.

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Finalmente, Natalia aseguró que logró salir adelante gracias a que nunca se echó a la pena: “Desde que Mariana nació, me puse los pantalones de mamá y papá; nunca me vi como una víctima”. Ahora, Mariana es cantante, mientras que Natalia, que es DJ, la apoya en su carrera artística.

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