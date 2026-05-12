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Daniela Ospina y Gabriel Coronel confesaron si planean tener otro bebé - CaracolTV

Daniela Ospina y Gabriel Coronal hablaron en exclusiva para la Revista Vea y contaron si tienen planeado darle un hermanito a Salomé Rodríguez y a Lorenzo Coronel. Esto dijeron.

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¿Salomé Rodríguez tendrá otro hermanito? Daniela Ospina y Gabriel Coronel respondieron

La empresaria y el cantante venezolano aprovecharon su paso por la alfombra roja de los Premios Platino 2026 para hablar de los planes que tienen como pareja luego de su boda religiosa.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
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Daniela Ospina reveló si tiene planes con Gabriel Coronel de tener otro hijo.