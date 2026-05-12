¿Salomé Rodríguez tendrá otro hermanito? Daniela Ospina y Gabriel Coronel respondieron

La colombiana y el venezolano están que no se cambian por nada luego de unirse en matrimonio el pasado sábado 18 de abril, fecha en la que se llevó a cabo su boda religiosa en Medellín, la cuál reunió a diferentes personalidades del entretenimiento nacional. Tras el evento, la empresaria no solo acompañó a su hija Salomé a presentarse en la Feria del Libro, sino que también estuvo presente en los Premios Platino 2026 que se desarrollaron en la Riviera Maya y reunieron a lo mejor de la industria audiovisual iberoamericana.

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¿Daniela Ospina y Gabriel Coronel tendrán otro hijo?

La Revista Vea se encargó de cubrir la actividad; por lo que tuvo la oportunidad de hablar con la pareja acerca de los planes que tienen como familia, entre ellos, la posibilidad de agrandar la familia. Es necesario mencionar que Ospina es mamá de Salomé, fruto de su relación con el jugador de la Selección Colombia James Rodríguez, y que también es mamá de Lorenzo, a quien tuvo en compañía de su esposo.



Cuando el citado medio les preguntó si después de la boda habían cerrado la fábrica de bebés, el artista no dudó en contestar: "No, ¿cuántos hijos queremos?", refiriéndose a su pareja; por lo que ella contestó: “La verdad sí se habla de otro bebé en casa, ponemos muchas cosas sobre la mesa, la verdad pronto si Dios quiere…“.

La pareja estuvo durante cuatro días disfrutando de la Riviera Maya como parte de su luna de miel; sin embargo, hace poco la deportista se pronunció en redes sociales para contar que se encontraba en Bogotá para participar en el Bogotá Fashion Week, uno de los eventos de moda más importantes de nuestro país que irá del 12 al 14 de mayo y reunirá a diferentes marcas con conceptos novedosos para los apasionados por esta industria.





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Ambos contrajeron matrimonio en medio de una celebración que comprendió varios días y, con ellos, diferentes atuendos según la jornada. El evento contó con la participación de figuras públicas de la talla de la creadora de contenido digital Issa Vásquez, la actriz y modelo Danielle Arciniegas, Dim de Piso 21, entre otros famosos que celebraron su unión.

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