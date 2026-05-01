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Este fue el regalo que recibió Daniela Ospina de su padre en su boda - CaracolTV

La empresaria publicó en redes sociales un video que recibió como sorpresa durante su matrimonio con Gabriel Coronel, celebrado el 18 de abril en Medellín, de parte de su padre.

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Daniela Ospina compartió regalo que recibió "desde el cielo" por su matrimonio

La empresaria publicó en redes sociales un video que recibió como sorpresa durante su matrimonio con Gabriel Coronel, celebrado el 18 de abril en Medellín, de parte de su padre.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de may, 2026
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