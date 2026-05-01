Daniela Ospina compartió regalo que recibió "desde el cielo" por su matrimonio

Daniela Ospina compartió en sus redes sociales un video especial que recibió con motivo de su boda con Gabriel Coronel, realizada el pasado 18 de abril en Medellín. La publicación mostró un mensaje dedicado a la empresaria y cantante, acompañado de imágenes familiares y recuerdos de su padre, Héctor Ospina, quien falleció años atrás.

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Este fue el emotivo video de parte de su padre para Daniela Ospina

Según explicó en sus plataformas digitales, el detalle le llegó por medio de su esposo, quien participó en la entrega de la sorpresa. El material audiovisual reunió fotografías de distintas etapas de la vida de Daniela Ospina, así como escenas familiares y momentos relacionados con los preparativos del matrimonio religioso celebrado en la capital antioqueña.



El video inició con un mensaje dirigido a la empresaria en el que se hizo referencia al día de su boda y al significado de ese momento en su vida personal. En el contenido también se resaltaron aspectos relacionados con la familia, el proceso que vivió hasta llegar al matrimonio y la nueva etapa que comenzó junto a Gabriel Coronel.

A lo largo de la grabación aparecieron imágenes de Héctor Ospina junto a su hija en diferentes momentos. También se incluyeron fotografías familiares y registros que mostraron la cercanía entre ambos. La pieza audiovisual fue presentada como una forma simbólica de acompañarla en una fecha importante.





Dentro del mensaje se habló sobre la elección de construir una relación basada en el respeto, la paciencia y el compromiso mutuo. Además, se mencionó la importancia de trabajar diariamente por la pareja y consolidar un proyecto de vida en común.

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El contenido finalizó con palabras relacionadas con la felicidad de Daniela Ospina y con la idea de que su padre seguía presente en momentos relevantes para ella, aunque de una manera distinta. Esa parte fue acompañada por nuevas imágenes del entorno familiar y escenas de la ceremonia matrimonial.

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La publicación generó reacciones entre sus seguidores, quienes comentaron el gesto compartido por la empresaria. En la sección de comentarios se registraron mensajes relacionados con la emotividad del video y con la unión matrimonial celebrada semanas atrás.

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Daniela Ospina y Gabriel Coronel contrajeron matrimonio el 18 de abril en Medellín, en una ceremonia religiosa a la que asistieron familiares y personas cercanas. Desde entonces, ambos compartieron en redes sociales imágenes del evento y detalles de la celebración.

Con esta nueva publicación, la empresaria volvió a recordar a su padre en una fecha significativa y mostró el obsequio que recibió durante uno de los acontecimientos más importantes de su vida reciente.

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