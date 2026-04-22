Daniela Ospina aclara dudas sobre cuántas veces se ha casado por la iglesia

Daniela Ospina aclaró a través de sus redes sociales las dudas que surgieron entre sus seguidores sobre las veces que ha contraído matrimonio por la iglesia. La inquietud apareció luego de la ceremonia religiosa que celebró junto a Gabriel Coronel el pasado 18 de abril en Medellín, evento del que compartió varios momentos y detalles en sus plataformas digitales.

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Daniela Ospina aclara que nunca se casó por la iglesia

La celebración no se limitó a un solo día. Durante varios días previos, la pareja llevó a cabo distintos encuentros relacionados con su unión. Estas actividades hicieron parte de una serie de eventos que culminaron con la ceremonia religiosa. En total, se realizaron tres celebraciones, en las que Ospina utilizó diferentes atuendos de color blanco, los cuales fueron mostrados en publicaciones y registros compartidos con sus seguidores.



Posteriormente, la empresaria habilitó una dinámica de interacción en sus historias de Instagram mediante una caja de preguntas. Allí, los usuarios enviaron inquietudes relacionadas con la boda, los preparativos y aspectos personales de su relación. Entre las preguntas recibidas, una llamó la atención de manera particular: ¿cómo había hecho para casarse en más de una ocasión por la iglesia?

Ante esta inquietud, Ospina explicó que la ceremonia religiosa realizada en Medellín corresponde a la única vez que ha contraído matrimonio bajo este rito. La aclaración surgió debido a la confusión de algunos seguidores que creían que su relación anterior también había incluido una ceremonia religiosa.

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En ese sentido, cabe mencionar que su relación pasada con el futbolista James Rodríguez, iniciada en 2010, se formalizó únicamente por lo civil. Esta unión no incluyó un matrimonio religioso, aunque con el paso del tiempo algunos seguidores asumieron que sí se había realizado.

De igual manera, Ospina explicó que su relación con Gabriel Coronel tuvo un proceso previo antes de la ceremonia religiosa. La pareja había formalizado su unión por lo civil en 2023. Años después, decidieron realizar el matrimonio por la iglesia, lo que marcó un nuevo momento dentro de su relación.

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La aclaración permitió precisar el historial de sus matrimonios y diferenciar entre las ceremonias civiles y religiosas que ha tenido a lo largo del tiempo. Además, las respuestas compartidas en redes sociales sirvieron para resolver dudas que habían surgido tras la difusión de las imágenes y videos de su boda reciente.

Con esta interacción, Ospina continuó compartiendo aspectos personales de su vida con sus seguidores, quienes han seguido de cerca cada uno de los momentos relacionados con su matrimonio y las celebraciones que lo acompañaron.

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De los detalles compartidos de la boda de Daniela Ospina y Gabriel Coronel, las palabras de sus votos fueron de gran relevancia, en ellas agradecieron por la existencia del otro en sus vidas, además de confesar amor, fidelidad y seguridad en su relación y tras estas palabras prosiguieron a la entrega de cirios a cada una de las familias, representando la unión de una sola.

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