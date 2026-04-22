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Cuántas veces se ha casado Daniela Ospina por la iglesia boda con Gabriel Coronel - CaracolTV

Daniela Ospina respondió a preguntas de sus seguidores tras su reciente boda religiosa en Medellín y explicó detalles sobre sus matrimonios anteriores.

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Daniela Ospina aclara dudas sobre cuántas veces se ha casado por la iglesia

Daniela Ospina respondió a preguntas de sus seguidores tras su reciente boda religiosa en Medellín y explicó detalles sobre sus matrimonios anteriores.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Daniela Ospina y Gabriel Coronel