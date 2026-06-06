Laura González contó cómo es vivir con un hermano en condición de calle por la drogadicción - CaracolTV
La modelo Laura González compartió en ‘La Red’ cómo su hermano cayó en la drogadicción cuando tenía apenas 11 años y, aunque logró mantenerse alejado del consumo durante cinco años, recayó luego de experimentar una ruptura amorosa.
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Laura González contó cómo es vivir con un hermano en condición de calle por la drogadicción
La modelo Laura González compartió en ‘La Red’ cómo su hermano cayó en la drogadicción cuando tenía apenas 11 años y, aunque logró mantenerse alejado del consumo durante cinco años, recayó luego de experimentar una ruptura amorosa.