Karol G tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama en 2027: así fue el anuncio

Karol G vuelve a ser noticia tras ser seleccionada para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, Estados Unidos. El anuncio fue realizado el 23 de julio por la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de elegir cada año a las personalidades que serán reconocidas por su trayectoria en distintas áreas de la industria del entretenimiento.

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La cantante colombiana hace parte del grupo de 32 figuras que integrarán la generación 2027 del reconocido paseo. Su elección corresponde al reconocimiento de su trayectoria y la ubica junto a otras personalidades que también fueron anunciadas en esta nueva lista de homenajeados.

Hablemos de impacto global , la cantante colombiana Karol G ahora tendrá su estrella en el famoso Paseo de la Fama en Hollywood. pic.twitter.com/fkNia2zCtr — Jimmy Martinez 🇺🇸 (@WuillansG1) July 23, 2026

En la categoría de grabación, además de la paisa, fueron seleccionados artistas como David Guetta, Waylon Jennings, Ramones, Grandmaster Flash, Marc Shaiman, Sia, Smashing Pumpkins, Linkin Park y Lil Wayne. Cada uno de ellos recibirá una estrella como parte del proceso de reconocimiento que realiza anualmente la organización.

Este anuncio coincide con un momento importante en la carrera de la artista, ya que se encuentra preparando la gira 'Tropitour: viajando por el mundo', con la que promocionará su más reciente álbum, Tropicoqueta y con la que planea regresar a Colombia para recordar sus raíces y emocionar a sus compatriotas.



Horas después de conocerse la noticia sobre su reconocimiento en Hollywood, la intérprete de 'Amargura' reapareció en sus redes sociales. La cantante publicó un video promocional de 'Matadora', su nueva canción, con el que presentó un adelanto de este lanzamiento a sus seguidores.

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La publicación generó múltiples reacciones entre los usuarios de las diferentes plataformas digitales. Muchos seguidores expresaron su emoción por el nuevo tema y, al mismo tiempo, aprovecharon para felicitar a la artista por haber sido incluida entre las personalidades que recibirán una estrella: "Desde que quedó soltera, volvió a su prime", "Quiero que salga ya", "Reguetón del viejito, eso era lo que necesitábamos. Me encanta", "Está demasiado linda. Me encanta esta versión", son algunos de los mensajes que se leen.

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El reconocimiento representa un nuevo hito en la carrera de 'La Bichota', quien continúa sumando logros internacionales mientras desarrolla nuevos proyectos musicales.

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