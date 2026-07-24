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Karol G tendrá su estrella en el Paseo de la Fama; se unirá a Shakira y Sofía Vergara - CaracolTV

La cantante paisa Karol G recibirá la estrella del Salón de la Fama en 2027, uniendo su talento al de Sofía Vergara y Shakira, con quien lanzó su tema 'TQG'.

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Karol G tendrá su propia estrella en el Paseo de la Fama en 2027: así fue el anuncio

Tras conocerse que se unirá al Paseo de la Fama en Estados Unidos, 'La Bichota' publicó en Instagram un adelanto de su nuevo proyecto musical titulado 'Matadora'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de jul, 2026
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Karol G recibirá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Karol G recibirá su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Foto: AFP.