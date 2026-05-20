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Cuánto costaron los zapatos que Karol G usó para anunciar el 'Tropitour'- CaracolTV

Karol G optó en esta ocasión por un estilo latino y mexicano para anunciar su nuevo tour mundial 'Tropitour'. Los fanáticos no pasaron por alto las sandalias que lució en el video.

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Zapatos que Karol G usó para anunciar el 'Tropitour' cuestan una millonada: precio

'La Bichota' optó en esta ocasión por un estilo latino y mexicano para anunciar su nuevo tour mundial. Los fanáticos no pasaron por alto las sandalias que lució en el video.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de may, 2026
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Cuánto costaron los zapatos que Karol G usó para anunciar su gira 'Viajando por el mundo'.