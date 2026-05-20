Zapatos que Karol G usó para anunciar el 'Tropitour' cuestan una millonada: precio

En abril de 2026, Carolina Giraldo emocionó a sus fanáticos al anunciar su gira ‘Tropitour viajando por el mundo’. El anuncio se produjo después de su participación en Coachella, evento en el que se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival realizado en el Empire Polo Club de Indio, California. De esta manera, la cantante presentó el espectáculo internacional con el que recorrerá varios países y que también incluirá fechas en Colombia.

Mira también: Feid mandó mensaje a Karol G por premio para 'Verano Rosa' tras confirmarse su ruptura

Para promocionar la gira, la artista compartió un video en el que apareció organizando todos los elementos necesarios para los conciertos. En las imágenes se le vio empacando en un camión de mudanza distintos artículos relacionados con las presentaciones, entre ellos bailarinas, vestuarios y objetos de decoración que harán parte de la puesta en escena de los shows.

Asimismo, uno de los detalles que llamó la atención de sus seguidores fue el vestuario que utilizó durante el anuncio del tour, pues lució shorts dorados y una blusa blanca con una estrella azul, combinación que estuvo acompañada por diferentes accesorios y calzado de marcas reconocidas.



Publicidad

Cuánto costaron los zapatos que usó Karol G en el anunció del ‘Tropitour’

De acuerdo con la página Karol G Clothes, la artista utilizó dos marcas de zapatos para complementar el atuendo que llevó en el video promocional de la gira. Por un lado, lució unas sandalias Cleo con tacón de René Caovilla, avaluadas en 5.822.777 dólares, cifra que equivale aproximadamente a 21 millones de pesos colombianos.

Publicidad

Mira también: VIDEO de Yailin La Más Viral, incómoda por pregunta que le hicieron sobre Karol G

Por otro lado, también usó unas sandalias Eden Azul Cerúleo de la misma marca, cuyo valor es de 1.805.11 dólares, es decir, cerca de siete millones de pesos colombianos.

'La Bichota' continúa preparándose para el inicio de su recorrido internacional. Dentro de las fechas confirmadas se encuentra Colombia, país en el que inicialmente anunció una presentación en Bogotá. Sin embargo, debido a la acogida del público, posteriormente abrió más espacios para sus seguidores. Además, la artista informó que regalará entradas a algunos de sus fans para asistir a los conciertos programados durante la gira y que de esta forma puedan disfrutar de su interpretación en vivo, así como también de toda la experiencia y sorpresas que tiene planeadas para sus fans.

Mira también: Karol G recibirá histórico reconocimiento en los American Music Awards 2026