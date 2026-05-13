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Karol G recibirá histórico premio en los American Music Awards 2026 - CaracolTV

Karol G será una de las protagonistas de los American Music Awards 2026, donde, además de presentarse en vivo, recibirá un reconocimiento nunca antes entregado a un artista latino.

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Karol G recibirá histórico reconocimiento en los American Music Awards 2026

Karol G será una de las protagonistas de los American Music Awards 2026, donde, además de presentarse en vivo, recibirá un reconocimiento nunca antes entregado a un artista latino.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 13 de may, 2026
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