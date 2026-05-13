Karol G recibirá histórico reconocimiento en los American Music Awards 2026

La cantante colombiana Karol G volverá a ocupar un lugar central en la industria musical internacional tras confirmarse su participación en los American Music Awards 2026, ceremonia que se realizará el próximo 25 de mayo en Las Vegas y reunirá a varias de las figuras más importantes del entretenimiento global.

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La razón por la que Karol G recibirá un reconocimiento en los American Music Awards 2026

Aunque desde hace semanas el nombre de la intérprete viene sonando alrededor del evento por sus nominaciones y el momento que atraviesa en su carrera, los organizadores revelaron que tendrá un rol especial dentro de la gala. Además de subir al escenario como una de las artistas invitadas para actuar en vivo, la colombiana recibirá el Premio Internacional a la Excelencia Artística, un reconocimiento que no se entrega desde 2009 y que nunca antes había sido concedido a un artista latino.



Los productores de los American Music Awards anunciaron que el galardón destacará a artistas cuyo impacto musical y cultural ha trascendido fronteras y ha logrado conectar con audiencias alrededor del mundo. En el comunicado oficial, los organizadores aseguraron que la artista ha redefinido lo que significa ser una figura global gracias a su autenticidad, sus logros y la conexión construida con sus seguidores en distintos países.

La distinción también tendrá un peso especial dentro de la historia de los premios. La última artista en recibir este reconocimiento fue Whitney Houston en 2009. Antes también fueron homenajeados nombres como Beyoncé, Michael Jackson, Rod Stewart, Aerosmith y Bee Gees.





Entre las razones que respaldan este reconocimiento aparece el impacto internacional de su álbum "Mañana Será Bonito", lanzado en 2023. El proyecto marcó un precedente al convertirse en el primer disco completamente en español de una mujer en debutar en el primer lugar del Billboard 200. Además, la producción llevó a la cantante a convertirse en la primera artista femenina de habla hispana en ganar un Grammy anglo en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana.

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La distinción llegará en uno de los momentos más destacados de la carrera de la artista. En abril, la cantante hizo historia al convertirse en la primera latina en encabezar el cartel principal del festival Coachella. Además, recientemente amplió su gira “Viajando por el mundo Tropitour” de 39 a 63 conciertos debido a la alta demanda de entradas en América Latina, Estados Unidos, Canadá y Europa.

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La ceremonia de los American Music Awards 2026 se realizará en el MGM Grand Garden Arena y contará también con presentaciones de Maluma, Keith Urban y Teyana Taylor.

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