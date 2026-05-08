Reykon recordó cómo Karol G se convirtió en su corista: era novia de un productor

Reykon volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de revelar cómo conoció a Karol G en los primeros años de sus carreras musicales. El cantante urbano recordó que la artista hizo parte de su equipo como corista cuando ambos daban sus primeros pasos en la escena musical de Medellín.

Mira también: Qué ha pasado con Reykon, el líder: el cantante sorprendió con 'La Culpa'



Así fue como Karol G se convirtió en corista de Reykon 'el líder'

Durante una entrevista concedida a Los 40 Colombia, el artista explicó que conoció a Karol G gracias a Cheztom, quien en ese momento trabajaba como su productor y además era pareja de la cantante. Según relató, escuchar la voz de la artista fue lo que lo motivó a invitarla a participar en sus presentaciones.



Reykon señaló que desde el primer momento reconoció las capacidades vocales de Carolina y destacó que su presencia en tarima aportaba al desarrollo de sus shows. El cantante explicó que la artista comenzó realizando coros durante sus presentaciones y posteriormente ambos grabaron juntos la canción “301”, colaboración que recientemente cumplió 11 años desde su lanzamiento.

El intérprete recordó que en esa etapa ambos se presentaban en colegios y escenarios locales de Medellín, espacios donde empezaron a construir sus carreras musicales antes de alcanzar reconocimiento masivo. Además, varios seguidores escucharon por primera vez la voz de 'La Bichota' a través de aquella colaboración musical.



Las declaraciones del cantante coincidieron con la circulación nuevamente de un video antiguo en redes sociales. En las imágenes aparecieron Reykon y Karol G cantando juntos en un colegio de Medellín. Allí se observó a la artista ubicada en la parte posterior de un pequeño escenario realizando coros mientras ambos interpretaban una canción frente a un grupo de estudiantes.

Publicidad

Mira también:¿Quieres ir al concierto de Karol G GRATIS en Bogotá? Paso a paso para participar

Reykon también habló sobre la relación actual que mantiene con la cantante. El artista aseguró que desde hace varios años no tienen contacto y que incluso no se han vuelto a encontrar personalmente. Sin embargo, aclaró que entre ambos nunca ocurrió ningún problema o conflicto que provocara distanciamiento.

Publicidad

Además, expresó admiración por la evolución profesional de Karol G y recordó que tuvo la oportunidad de acompañarla en el inicio de su carrera artística. El cantante mencionó que con el paso del tiempo cada uno siguió su propio camino dentro de la industria musical.

Karol G, quien comenzó su trayectoria artística en Medellín, pasó de participar como corista y cantante emergente en Colombia a consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la música latina a nivel internacional. Reykon destacó ese crecimiento y aseguró que el talento de la artista siempre fue evidente desde sus primeras presentaciones.

Mira también: A quiénes invitó Karol G a su segunda presentación en Coachella 2026, ¿Shakira apareció?

