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Reykon reveló cómo Karol G empezó como corista antes de alcanzar la fama - CaracolTV

Reykon contó detalles de los inicios de Karol G en la música y reveló que la cantante hizo parte de su equipo como corista antes de alcanzar reconocimiento internacional.

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Reykon recordó cómo Karol G se convirtió en su corista: era novia de un productor

Reykon contó detalles de los inicios de Karol G en la música y reveló que la cantante hizo parte de su equipo como corista antes de alcanzar reconocimiento internacional.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 8 de may, 2026
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