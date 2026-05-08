Nandito tiene una cita con Tita, pero se demora y su familia se preocupa

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol 'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tita sigue con el plan de arruinarle la vida a su mamá y por esa razón invita a Nando a una cita, pero se les olvida la hora y preocupan a sus padres. Ellos aún no saben que son hermanastros.