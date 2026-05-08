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'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol

'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tita sigue con el plan de arruinarle la vida a su mamá y por esa razón invita a Nando a una cita, pero se les olvida la hora y preocupan a sus padres. Ellos aún no saben que son hermanastros.

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Nandito tiene una cita con Tita, pero se demora y su familia se preocupa

Tita sigue con el plan de arruinarle la vida a su mamá y por esa razón invita a Nando a una cita, pero se les olvida la hora y preocupan a sus padres. Ellos aún no saben que son hermanastros.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 8 de may, 2026
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