'María la del Barrio', novela mexicana de Caracol. Tita sigue con el plan de arruinarle la vida a su mamá y por esa razón invita a Nando a una cita, pero se les olvida la hora y preocupan a sus padres. Ellos aún no saben que son hermanastros.
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Nandito tiene una cita con Tita, pero se demora y su familia se preocupa
Tita sigue con el plan de arruinarle la vida a su mamá y por esa razón invita a Nando a una cita, pero se les olvida la hora y preocupan a sus padres. Ellos aún no saben que son hermanastros.