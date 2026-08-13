Murió papá de Danna García, actriz de ‘Pasión de Gavilanes’: “Te extrañaré”

Danna García es una de las actrices más queridas y reconocidas de la televisión colombiana. Su carisma y trayectoria profesional la han llevado a protagonizar importantes producciones audiovisuales, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la industria.

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Danna García confirmó la muerte de su papá: así despidió a quien fue su gran apoyo

La actriz y presentadora Danna García atraviesa un difícil momento personal tras confirmar el fallecimiento de su padre, Jaime García. La noticia fue compartida por la artista a través de sus redes sociales, donde publicó una serie de imágenes familiares y dedicó unas sentidas palabras.

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La protagonista de recordadas producciones como Pasión de Gavilanes y ‘Bella Calamidades’ compartió la noticia con sus seguidores durante la noche del miércoles 12 de agosto, dejando ver el profundo dolor que representa para ella la partida de su papá.





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“Anoche mi papá se fue a las estrellas. Murió en el lugar de su corazón, en calma. Mi superhéroe, mi primer gran amor. Una relación llena de contrastes y amor. Seguiré esperándote, en cada esquina, en cada sueño, cada mañana... hasta que llegue tu abrazo. ¿Vendrás? Te extraño”, mencionó la también presentadora.

La actriz cerró su emotivo mensaje con unas palabras cargadas de amor y esperanza, dejando ver el profundo vínculo que mantenía con su padre y la manera en que afronta su partida. Conmovida, escribió: “Buen viaje, papi. Sabes que nos veremos en las estrellas. Te amo”.

Por el momento, la familia no ha entregado mayores detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de Jaime García, ni se ha informado públicamente la causa de su muerte.

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Famosos que acompañan a Danna García en su duelo

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Tras hacer pública la noticia, las redes sociales de Danna García se llenaron de mensajes de solidaridad y cariño. Colegas, amigos y seguidores lamentaron la partida de su padre y le enviaron palabras de apoyo para acompañarla en este difícil momento.

Entre los mensajes destacó el de Juan Alfonso Baptista, quien compartió pantalla con Danna en Pasión de Gavilanes, donde interpretó a Óscar Reyes: “Amor te acompaño en tus sentimientos ahora está descansando al lado de Dios y estará siempre contigo y ahora cuidándote con una fuerza increíble”.

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Por su parte, la cantante Arelys Henao le escribió: “Que Dios llene tu corazón de paz y fortaleza ❤️”. Asimismo, el actor mexicano Sebastián Rulli expresó: “Lo lamento mucho querida Danna! Que en paz descanse tu amado Padre. Fuerte abrazo en el corazón🤍”.

Finalmente, la actriz y presentadora Yaneth Waldman también quiso acompañarla con un mensaje lleno de afecto: “Dannita linda. Lo siento mucho. Te mando un abrazo”.

Cabe mencionar que la publicación también permitió que muchos de sus admiradores conocieran una faceta más íntima de la artista, quien pocas veces expone públicamente detalles relacionados con su familia.