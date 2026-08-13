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Murió papá de Danna García, actriz de ‘Pasión de Gavilanes’. “Te extrañaré”

La actriz confirmó el fallecimiento de su padre a través de sus redes sociales y acompañó la noticia con un emotivo mensaje, en el que expresó el profundo dolor que siente.

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Murió papá de Danna García, actriz de ‘Pasión de Gavilanes’: “Te extrañaré”

La actriz paisa confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre y acompañó la noticia con un emotivo mensaje, en el que expresó el profundo dolor que siente.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Murió el padre de la actriz Danna García.
Murió el padre de la actriz Danna García.
Foto: Instagram @dannagarciao