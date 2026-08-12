Rosa, ‘Desafiante de la semana’ en 2024, perdió su casa por terremoto y requiere ayuda

Rosa Muñoz, que en el 2024 tuvo la oportunidad de estar en el ‘Desafío XX’ como la ‘Desafiante de la semana’ del equipo Beta, perdió la casa en la que vivía con sus hijos por el fuerte sismo que se sintió en Colombia en la mañana del 10 de agosto de 2026.

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La vivienda , que estaba hecha de madera y guadua, quedó en ruinas, luego del movimiento telúrico que también causó estragos en Cali, Pereira, Quibdó y otras regiones del país. Por lo mismo, Rosa necesita cemento y otros materiales para empezar a reconstruir su hogar junto a sus hijos.

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Cómo donar a los damnificados del terremoto en Colombia

Las personas que viven en Bogotá pueden entregar sus donaciones en los siguientes puntos habilitados por el Distrito:



Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 # 22-61.

Usaquén: calle 161A # 7F-55.

Centro Comercial Unicentro: carrera 15 # 124-30.

Cruz Roja Colombiana, sede administrativa: carrera 24 # 73-38. Este punto tiene operación 24 horas.

Estadio El Campín: avenida NQS o carrera 30, entre calles 53B Bis y 57. Este punto comenzó a recibir ayudas desde el 12 de agosto, entre las 8:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Principalmente, se requieren alimentos no percederos (como, arroz, aceite, pasta, panela, harina, chocolate, leche en polvo, enlatados y granos), agua, mantas, cobijas, colchones, almohadas jabón, champú, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas, papel higiénico, pañales para niños y adultos, toallitas húmedas, alcohol, guantes quirúrgicos y de látex, tapabocas gasas estériles, alimentos para mascotas, crema antipañalitis y biberones.

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Las personas también pueden colaborar económicamente a través de donaciones en cuentas bancarias creadas por varias entidades financieras del país o pueden hacer sus consignaciones directamente a la cuenta que la La Cruz Roja Colombiana designó para este fin.