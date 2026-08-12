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Rosa, ‘Desafiante de la semana’ en 2024, perdió su casa por terremoto

Rosa, ‘Desafiante de la semana’ en 2024, perdió su casa por terremoto. La manizaleña es una de las damnificadas de la tragedia natural y solicita ayuda para reconstruir su vivienda.

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Rosa, ‘Desafiante de la semana’ en 2024, perdió su casa por terremoto y requiere ayuda

La manizaleña, que tuvo la oportunidad de estar en ‘La ciudad de las cajas’ por 24 horas y hacer una de las pruebas creadas para los desafiantes, es una de las damnificadas de la tragedia natural.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Rosa, ‘Desafiante de la semana’ en 2024
Rosa, ‘Desafiante de la semana’ en 2024
Foto: Instagram @diaadiacaracoltv