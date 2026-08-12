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Jhonny Rivera y su esposa muestran iglesia donde se casaron tras terremoto

El cantante Jhonny Rivera y Jenny López, su esposa, compartieron a través de sus redes sociales videos de cómo quedó la iglesia donde contrajeron nupcias el pasado 22 de febrero.

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Jhonny Rivera y su esposa muestran cómo quedó la iglesia donde se casaron tras terremoto

El cantante Jhonny Rivera y Jenny López, su esposa, compartieron a través de sus redes sociales videos de cómo quedó la iglesia donde contrajeron nupcias el pasado 22 de febrero.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 12 de ago, 2026
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Foto: Instagram @jhonnyrivera