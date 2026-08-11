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Por qué Andrea Nocetti se alejó de la televisión: un exnovio influyó en decisión

Andrea Nocetti, ex Señorita Colombia y actriz de 'Nuevo rico, nuevo pobre' (de Caracol Televisión), contó, junto a su mejor amiga, por qué se alejó de la televisión.

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Por qué Andrea Nocetti se alejó de la televisión: un exnovio influyó en esa decisión

La cartagenera y Pilar Sandoval, que compitió con ella en el reinado, contaron que un exnovio tuvo que ver con el alejamiento de la actriz de los medios. Asimismo, hubo un cambio de prioridades.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 11 de ago, 2026
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Andrea Nocetti
Andrea Nocetti
Foto: Instagram @andrenoceti