Por qué Andrea Nocetti se alejó de la televisión: un exnovio influyó en esa decisión

Andrea Noceti, recordada por interpretar a Fernanda Sanmigel en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, papel que casi no acepta, habló sobre las razones que la llevaron a alejarse de la pantalla en una conversación, junto a su amiga Pilar Sandoval, en el pódcast de Caracol Televisión Historias Con Ritmo.

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Durante el episodio, Sandoval recordó una etapa de la vida de Nocetti en la que un exnovio de ella tuvo una importante influencia en su decisión de apartarse de los medios. "Pues que Andrea le ha fascinado toda esta cosa de medios y todo, pero ella como que frenó por cosas de la vida, por un exnovio que tenía que no la dejaba hacer nada”, contó Pilar Sandoval entre risas.

Aunque aquella relación marcó un punto de quiebre en su carrera, la ex Señorita Colombia aclaró que posteriormente tuvo la oportunidad de regresar a la televisión y participar nuevamente en una producción. Pero, su vida cambio de rumbo cuando se casó y tuvo a sus hijos.

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“Sí, me casé, me fui para Estados Unidos, eh, y bueno, allá es como superdifícil”, aseguró durante la conversación.





No obstante, la exreina retomó sus proyectos laborales y creó un pódcast junto a su amiga Pilar Sandoval, llamado '2 Sin Libreto', en el que habla con famosos de diferentes etapas de su vida, dejando ver otra faceta de ella al público.

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¿Quién es el esposo de Andrea Nocetti y cuántos hijos tiene?

El esposo de Andrea Nocetti es el empresario Elliot Minski. La pareja se casó y posteriormente se trasladó a Miami, donde comenzó una nueva etapa de su vida familiar, junto a sus tres hijos. Su primogénito, Lucian, nació en 2020, mientras que en 2023 anunció el nacimiento de sus gemelos.

La maternidad se convirtió en una parte central de su vida durante sus años en Estados Unidos y, según sus propias declaraciones, actualmente combina la crianza de sus hijos con el regreso progresivo a otras actividades personales y profesionales.