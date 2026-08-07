Andrea Nocetti dice por qué casi no acepta ser Fernanda Samiguel en 'Nuevo rico, nuevo pobre'

La exreina de Colombia reveló en el pódcast de Caracol Televisión que en ese momento atravesaba un difícil momento profesional y emocional tras el fracaso de una producción anterior, por lo que incluso evitaba responder las llamadas del equipo de ‘casting’.

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La actriz, que ahora trabaja en '2 Sin Libreto', un pódcast que hace junto a su mejor amiga, recordó que venía de participar en una novela protagonizada por Ana Lucía Domínguez que no tuvo el resultado esperado y ni siquiera salió aire. Esa experiencia le dejó un profundo desánimo y la hizo replantearse su futuro en la actuación. Nocetti explicó que por eso prefería aislarse y ni siquiera respondía las llamadas telefónicas, pese al interés que existía por contar con ella en un nuevo proyecto.

“Entonces, a mí como que me dio como un bajonazo y entonces yo me volví huraña, y me acuerdo de que me llamaba Humberto, el de ‘casting’ de esa época... yo no contestaba teléfono. Le tocó llamar a mi mamá: 'Mira, pero es que queremos a Andrea para este personaje que no sé qué, que no nos aparece’”, contó la ex Señorita Colombia en ‘Historias con Ritmo’.

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Después de insistir varias veces, el equipo de producción de 'Nuevo rico, nuevo pobre' logró contactar a Andrea Nocetti, que finalmente aceptó la propuesta. La actriz reconoce que ese papel no solo se convirtió en uno de los favoritos del público, sino también en el personaje con el que más la identifican, incluso casi dos décadas después de su estreno.

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"Finalmente aparecí, pero sí fue así como que yo me me escondía, eh, y mira, fíjate, el personaje me quedó pero como anillo al dedo y es un personaje mío icónico. [...] La gente me escribe de todos lados, hasta gente super jovencita que me encuentro hasta allá en Miami, eh, latinos que me encuentro y chiquitos y todo y y que me reconocen porque se ven la novela. Imagínate, del 2007 fue esa novela", agregó la cartagenera.

¿Quién es el esposo de Andrea Noceti?

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Andrea Nocetti está casada con Elliot Minski, un empresario barranquillero. La pareja contrajo matrimonio civil en noviembre de 2014 en una ceremonia íntima realizada en Cartagena, rodeada de familiares y amigos cercanos. Días después celebraron su boda religiosa en Miami.

