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Por qué Andrea Nocetti casi no acepta su papel en 'Nuevo rico, nuevo pobre'

Andrea Nocetti dice por qué casi no acepta el papel de Fernanda Samiguel en 'Nuevo rico, nuevo pobre', exitosa novela de Caracol Televisión. Mira aquí lo que dice.

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Andrea Nocetti dice por qué casi no acepta ser Fernanda Samiguel en 'Nuevo rico, nuevo pobre'

La actriz y exreina cartagenera confesó en 'Historias con Ritmo', pódcast de Caracol Televisión, que estuvo a punto de dejar pasar la oportunidad de interpretar por un bajonazo que tuvo en otro proyecto.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Andrea Nocetti
Andrea Nocetti
Foto: Caracol TV