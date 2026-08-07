A qué se dedican las hijas de Rafael Orozco hoy en día: conoce a Wendy, Kelly y Loraine

Uno de los exponentes del vallenato más recordados es Rafael Orozco, el intérprete de canciones como 'Solo para ti', 'Momentos de amor', 'La creciente' y 'El higuerón'. Su trayectoria al frente del Binomio de Oro lo convirtió en una de las figuras representativas del género y, más de tres décadas después de su fallecimiento, su legado continúa siendo recordado por sus seguidores y por su familia.

El artista falleció el 11 de junio de 1992 en Barranquilla, a los 38 años, luego de recibir varios impactos de bala en la cabeza y la espalda, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.



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Con el paso de los años, su historia también ha despertado interés entre quienes siguen su carrera, especialmente por la vida que han construido su esposa e hijas después de su fallecimiento.



¿A qué se dedican las hijas de Rafael Orozco?

Rafael Orozco y Clara Cabello tuvieron tres hijas. Aunque crecieron en un entorno marcado por la música, ninguna de ellas decidió seguir el camino artístico de su padre.

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Recientemente, las tres concedieron una entrevista para Aco Pérez, en la que hablaron sobre sus profesiones y respondieron a una de las preguntas que, según contaron, reciben con mayor frecuencia.

"La pregunta que siempre nos hace es '¿ustedes cantan?' Todas estamos en mundos totalmente diferentes. Kelly es administradora de empresas, Wendy es comunicadora y yo estudié negocios internacionales", dijo Loraine.

De acuerdo con lo expresado durante la conversación, ninguna de las tres incursionó profesionalmente en la música. Cada una eligió desarrollar su carrera en un campo distinto y se ha mantenido alejada de la industria.

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Además, explicaron que sus publicaciones en redes sociales muestran aspectos cotidianos de sus vidas, por lo que muchas personas desconocen a qué se dedican o cómo ha sido su trayectoria profesional. Sin embargo, esos espacios digitales también han servido para recordar a Orozco mediante homenajes y mensajes en fechas especiales relacionadas con su vida y su carrera.

Por su parte, Clara Cabello también habló sobre la decisión que tomaron sus hijas de no convertirse en cantantes. Según explicó, aunque disfrutan de la música, nunca tuvieron la intención de dedicarse a esto.

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Asimismo, señaló que, si en algún momento manifestaban interés por aprender a tocar instrumentos musicales, contaban con esa posibilidad. No obstante, esa actividad nunca se convirtió en el proyecto profesional de ninguna de ellas.