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En qué trabajan las hijas de Rafael Orozco y Clara Cabello; dijeron si cantan - CaracolTV

Después de más de 30 años de la muerte de Rafael Orozco, Aco Pérez habló con Clara Cabello, Wensy, Kelly y Loraine Orozco para preguntarles qué ha pasado con sus vidas.

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A qué se dedican las hijas de Rafael Orozco hoy en día: conoce a Wendy, Kelly y Loraine

Las hijas del cantante de vallenato concedieron entrevista para Aco Pérez y confesaron que ninguna de las tres canta; por lo que tomaron rumbos profesionales alejados de los escenarios.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 7 de ago, 2026
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En qué trabajan las hijas de Rafael Orozco, el cantante de música vallenata.
En qué trabajan las hijas de Rafael Orozco, el cantante de música vallenata.
Foto: Instagram @lorraineorozco y @kellyjorozco