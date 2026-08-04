Última aparición de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices': estuvo acompañado de Andrea Serna

El mundo del entretenimiento en Colombia está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alfonso Lizarazo, una de las figuras más icónicas de la televisión nacional. La triste noticia fue dada a conocer por el humorista Pedro González, conocido popularmente como 'Don Jediondo', a través de su cuenta de X (antes Twitter), desde donde expresó su dolor por la partida de quien fuera un pilar fundamental en la historia de la comedia en el país.

Tras conocerse el anuncio, cientos de fanáticos e integrantes de 'Sábados Felices', el programa de humor más longevo de la televisión colombiana, han lamentado profundamente su fallecimiento. Lizarazo no solo fue el creador y presentador del legendario espacio humorístico, sino también una figura muy querida por generaciones de colombianos que crecieron con su talento.



Cuándo fue la última vez que apareció Alfonso Lizarazo en Sábados Felices

La última aparición de Alfonso Lizarazo en el icónico programa tuvo lugar en agosto de 2022, durante la celebración del 50º aniversario de 'Sábados Felices'. En aquella ocasión especial, la producción y sus antiguos compañeros le rindieron un emotivo homenaje en vida para exaltar el legado inolvidable y la huella imborrable que dejó en el entretenimiento colombiano.



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Durante la ceremonia, la conducción del evento resaltó la huella imborrable del creador, destacando que el éxito y la continuidad de este espacio no habrían sido posibles sin la semilla que él sembró hace medio siglo. En un ambiente invadido por la emoción, los asistentes —entre los que se encontraba no solo Andrea Serna, sino también destacados humoristas, productores y figuras de la farándula nacional— se pusieron de pie para brindarle un caluroso y prolongado aplauso mientras le hacían entrega de un galardón conmemorativo.

El tributo no solo celebró su visión artística y su carisma para conectar con la audiencia, sino también el profundo impacto social de una producción que ha acompañado a múltiples generaciones de familias en el país. Sus colegas y el equipo de trabajo manifestaron un inmenso orgullo por compartir ese instante con quien es unánimemente considerado el padre del humor televisivo en Colombia.

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Con este galardón, se reafirmó el legado inigualable de Alfonso Lizarazo en la historia de la pantalla chica.