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Última aparición de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices': estuvo acompañado de Andrea Serna - CaracolTV

Este 4 de agosto se confirmó la muerte del destacado presentador de televisión y creador de programas como 'Sábados Felices' y 'El Festival Internacional del Humor'.

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Última aparición de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices': estuvo acompañado de Andrea Serna

Este 4 de agosto se confirmó la muerte del destacado presentador de televisión y creador de programas como 'Sábados Felices' y 'El Festival Internacional del Humor'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Esta fue la última aparición de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices'.
Esta fue la última aparición de Alfonso Lizarazo en 'Sábados Felices'.
Foto: redes sociales y Caracol Televisión.