Nació bebé de Mariana Gómez, 'El Huracán' en 'La Reina del Flow': primera foto

Mariana Gómez emocionó a sus seguidores este 4 de agosto al confirmar el nacimiento de su bebé a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una fotografía en blanco y negro junto a la recién nacida.

La publicación estuvo acompañada por el mensaje: "Los rumores son ciertos… Se estrena el corazón…", texto con el que dio a conocer la llegada de su hija. En la imagen se observa a la actriz dándole un baño de sol a la bebé, una fotografía que rápidamente comenzó a recibir comentarios y mensajes de felicitación por parte de usuarios de la red social.



El anuncio marca un nuevo momento en la vida de la actriz, quien dio a conocer su embarazo el pasado 19 de marzo. Desde entonces, compartió con sus seguidores algunos detalles sobre el avance de esta etapa mediante publicaciones en sus redes sociales. Sin embargo, decidió mantener un perfil discreto en varios aspectos de su vida personal, especialmente en lo relacionado con su pareja.

Posteriormente, en mayo, la intérprete de Irma reveló que esperaba una niña. Desde ese momento, continuó mostrando algunos momentos del proceso de gestación y la preparación para darle la bienvenida.

Tras la publicación realizada este 4 de agosto, diferentes usuarios reaccionaron con emoción al nacimiento de la hija de la actriz..





Gómez es reconocida por su participación en diversas producciones de Caracol Televisión. Entre ellas se encuentran 'La Reina del Flow', 'Arelys Henao, canto para no llorar' y 'La Influencer', además de otros proyectos en televisión, donde ha interpretado distintos personajes a lo largo de su carrera.

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Asimismo, la noticia del nacimiento de su hija se suma a otro acontecimiento reciente relacionado con el elenco de 'La Reina del Flow'. En junio de este año, Carolina Ramírez, protagonista de la producción, también confirmó el nacimiento de su bebé, un hecho que fue compartido con sus seguidores y que generó numerosas reacciones en redes sociales.

De esta manera, Mariana Gómez inicia una nueva etapa en su vida personal. Por el momento, sus fans están a la espera de conocer más detalles acerca del parto.