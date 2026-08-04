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Nació bebé de Mariana Gómez, 'El Huracán' en 'La Reina del Flow': primera foto - CaracolTV

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la destacada actriz confirmó la llegada del nuevo integrante de su hogar, recogiendo miles de 'me gusta' en tan solo minutos.

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Nació bebé de Mariana Gómez, 'El Huracán' en 'La Reina del Flow': primera foto

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la destacada actriz confirmó la llegada del nuevo integrante de su hogar, recogiendo miles de 'me gusta' en tan solo minutos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Nació el bebé de Mariana Gómez, Irma en 'La Reina del Flow'.
Nació el bebé de Mariana Gómez, Irma en 'La Reina del Flow'.
Foto: Caracol Televisión e Instagram @marianagomez