Nació bebé de Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', y ella reveló si es niño o niña

La actriz caleña, que dio a conocer que estaba embarazada cuando tenía seis meses de gestación, dio a luz el martes 2 de junio de 2026 a un niño, a quien llamó Sur.

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"Soy mamá de Sur", escribió la artista colombiana en su cuenta, mientras que su pareja, Martín Cornide, fue mucho más amplio con la información sobre su hijo y reveló que el bebé midió 56 centímetros, pesó 4.500 kilogramos y tiene "mucho pelo".

“Ayer 2 de junio, con 56 cm y el Sol en Géminis, con 4.500 kg (exactos), con la Luna en Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras Mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en Sur Cornide Ramírez”, dijo el argentino en su publicación.

Fotos: Instagram @martincornide / @carocali

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El papá primerizo también dejó ver su emoción por el nacimiento de su hijo en un ‘post’, en el que agradeció al universo por su bebé y mostró las primeras imágenes de él.

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La pareja contó desde un principio que esperaría al nacimiento del bebé para saber si era niño o niña. No obstante, desde que supieron que estaban esperando un hijo tenían claro qué nombre le iban a poner: si era varón, tal y como sucedió, lo llamarían Sur, y si era niña, Paz.

¿Quién es la pareja actual de Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow'?

La pareja de Carolina Ramírez, Martín Cornide, es un argentino al que la colombiana conoció gracias a las labores sociales que hacía para ayudar a los animales sin hogar. Cornide desconocía inicialmente la fama de la actriz, contó él mismo en una publicación, y fue precisamente lo que no se ve en televisión lo que lo enamoró de ella.

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"[...] Eras esa chica que me simpatizó porque estaba sentada en el piso. Tenías una cara conocida por todos, menos por mí, y me dijiste: 'Soy Caro'. Solo conocía tu caligrafía de WhatsApp y un acento que me sugería que hacías buenas arepas. Algo en vos me resplandecía... creí que eran tus zapatillas flúo, pero no. Era algo más profundo. [...] Tu carrera y tu talento son chiquitos comparados con lo admirable que sos como persona. Hablar de tu humildad es una redundancia. Ojalá algún día pueda contagiarme de tu generosidad y autenticidad. Sos tan sabia que ni siquiera te lo creés", fue parte de lo que dijo el argentino en una publicación de Instagram.