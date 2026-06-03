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Nació hijo de Carolina Ramírez, de La Reina del Flow; ella dijo si es niño o niña

Nació hijo de Carolina Ramírez, actriz que le dio vida a Yeimy Montoya en 'La Reina del Flow'. La artista caleña y su pareja revelaron si es un niño o una niña.

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Nació bebé de Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', y ella reveló si es niño o niña

La intérprete de Yeimy Montoya en la exitosa serie de Caracol Televisión y su pareja, Martín Cornide, anunciaron el nacimiento de su bebé a través de sus historias de Instagram.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Nació bebé de Carolina Ramírez
Fotos: Caracol Televisión / Instagram @carocali