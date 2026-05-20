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Carlos Torres no será padrino del bebé de Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow' - CaracolTV

Carlos Torres dio a conocer en 'La Red' que, independientemente de la decisión que tome la intérprete de Yeimy en 'La Reina del Flow', siempre le enviará los mejores deseos.

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¿Carlos Torres, de 'La Reina del Flow', será el padrino del bebé de Carolina Ramírez?

El destacado actor dio a conocer que, independientemente de la decisión que tome la intérprete de Yeimy, siempre le enviará los mejores deseos a su compañera de set.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de may, 2026
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Carlos Torres respondió en 'La Red' si será el padrino del bebé de Carolina Ramírez.