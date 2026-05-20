¿Carlos Torres, de 'La Reina del Flow', será el padrino del bebé de Carolina Ramírez?

A propósito de la celebración de los Premios Platino, evento en el que participó como presentador, Carlos Torres concedió una entrevista para 'La Red', donde habló sobre el embarazo de Carolina Ramírez, su compañera en 'La Reina del Flow'. Durante la conversación, el actor se refirió a los rumores relacionados con la posibilidad de convertirse en el padrino del bebé que espera la actriz y respondió de manera relajada ante las preguntas del presentador Marco Vergara.

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En medio de la entrevista, Torres comentó entre risas: “Claro, yo soy el padrino... No, mentiras (…) No, Caro sabe que yo soy su amigo fiel y que siempre estaré ahí para lo que necesite”. Posteriormente, aclaró que no será el padrino del bebé, cuyo sexo todavía no ha sido revelado. Sin embargo, aprovechó el espacio para reiterar el cariño y la cercanía que mantiene con la actriz desde hace varios años.

Además, el actor expresó el apoyo que siente hacia Ramírez y hacia la etapa personal que atraviesa actualmente: “La adoro, la amo, y muy feliz por todo lo que está creando con esa familia maravillosa”, afirmó durante la conversación con el programa de entretenimiento.





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Es necesario mencionar que Carolina Ramírez asistió al evento en la Riviera Maya cuando ya se encontraba en sus 38 semanas de embarazo. La actriz apareció recientemente en redes sociales para compartir algunos detalles sobre el proceso que vive en esta etapa. Allí explicó que siente al bebé muy acomodado y que, debido a eso, considera que el embarazo podría extenderse más allá de las 40 semanas previstas inicialmente.

Asimismo, comentó que algunos de los síntomas que había experimentado durante los últimos meses han disminuido con el paso de los días. No obstante, señaló que todavía se mantiene el calor debido al lugar en el que se encuentra actualmente.

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Ramírez anunció que se encontraba en la dulce espera de un bebé cuando la gestación ya estaba adelantada, lo que generó sorpresa entre los usuarios de Internet que siguen su vida a través de las plataformas digitales. Su embarazo coincide con el de Mariana Gómez, Irma o 'El Huracán' en la serie de Caracol Televisión, quien también se prepara próximamente para darle la bienvenida al nuevo integrante de su hogar.