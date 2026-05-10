El "reclamo" que le hizo Carolina Ramírez a Carlos Torres en los Premios Platino 2026

Los Premios Platino del Cine y el Audiovisual se robaron la atención este fin de semana, pues además de reconocer la excelencia de la producción cinematográfica y televisiva de Iberoamérica, contaron con grandes personalidades de la industria.

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En el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, ubicado en la Riviera Maya, se entregaron los galardones en diversas categorías. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue el protagonizado por Carolina Ramírez y Carlos Torres, recordados por interpretar a Yeimy y Charly en ‘La Reina del Flow’.



Qué pasó entre Carolina Ramírez y Carlos Torres en los Premios Platino

Incluso, durante la ceremonia, la actriz, quien ya tiene 38 semanas de embarazo, interrumpió a su colega en medio de un sketch en el que posteriormente aparecieron más celebridades.

Mientras Torres estaba en el escenario, Ramírez lo interrumpió diciendo: “¡Así lo quería ver, así, justo, solo, para que aprenda Torres!”.

Carolina Ramírez reclamándole a Carlos Torres en plenos premios porque la dejó abandonada y la cambió, de la nada aparecía Carmen Villalobos queriendo convertirse también en la tercera en discordia 😭 Que alguien junte a estos tres y les haga una novela, por favor🙏🏻#PLATINOXCARET pic.twitter.com/2VS1ww7U2u — Edu 🌟 (@edugillz) May 10, 2026

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“Caro, ya la temporada terminó…”, respondió el actor, haciendo referencia a La Reina del Flow 3 y lo que atravesaron juntos en la última entrega.Sin embargo, ella continuó el reclamo en tono de broma: “Y cómo termino... Ahí donde lo ven, todo cari bonito, papacito, con carita de ‘yo no fui’, no confíen en este hombre, es un descarado traidor”.

Ante esto, Torres le preguntó qué estaba sucediendo, pues aseguraba no entender nada. Acto seguido, la actriz siguió reclamándole, dejando claro que hacía parte de un momento preparado para entretener a los asistentes y televidentes de la gala.

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“Me dejó sola en la alfombra roja. O sea, ¿a mí? A todo esto, después de tanto tiempo me cambiaste por una españoleta…”, dijo Ramírez, justo antes de que apareciera Cayetana Guillén Cuervo, otra de las anfitrionas de la velada.

De repente, también entró Carmen Villalobos y comentó entre risas: “Un momento, yo me apunto. Si hay triángulo amoroso, yo me apunto, soy la propia para hablar de ese tema… y no por mí, ojo. Y por cierto, estoy libre esta temporada”.

La inesperada aparición desató risas entre los presentes. Incluso, Carlos Torres preguntó: “¿Qué pitos toca Carmen acá?”. Por su parte, la actriz respondió que hablaba “del giro inesperado de cualquier buena historia”, continuando así con el divertido sketch que se robó las miradas y generó comenarios en redes sociales.

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