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Qué le dijo Carolina Ramírez a Carlos Torres en los Premios Platino y por qué le reclamó

El sábado 9 de mayo se realizaron los Premios Platino en México y tres actores colombianos llamaron la atención durante la ceremonia, pues se dio un curioso momento sobre el escenario.

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El "reclamo" que le hizo Carolina Ramírez a Carlos Torres en los Premios Platino 2026

El sábado 9 de mayo se realizaron los Premios Platino en México y tres actores colombianos llamaron la atención durante la ceremonia, pues se dio un curioso momento sobre el escenario.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 10 de may, 2026
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El "reclamo" que le hizo Carolina Ramírez a Carlos Torres