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Carolina Ramírez, Yeimy en 'La Reina del Flow', reaccionó al embarazo de Mariana Gómez - CaracolTV

Carolina Ramírez, intérprete de Yeimy en 'La Reina del Flow', aprovechó la reciente publicación de su compañera para dejarle un emotivo mensaje que demuestra su estrecha relación y el proceso de embarazo por el quemabas atraviesan.

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Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', reaccionó a embarazo de Mariana Gómez

La intérprete de Yeimy en la serie aprovechó la reciente publicación de su compañera para dejarle un emotivo mensaje que demuestra su relación y el proceso de embarazo por el que ambas atraviesan.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Cómo reaccionó Carolina Ramírez al embarazo de Mariana Gómez, de 'La Reina del Flow'.