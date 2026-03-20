Carolina Ramírez, de 'La Reina del Flow', reaccionó a embarazo de Mariana Gómez

El pasado 19 de febrero, Mariana Gómez, la intérprete de Irma en la serie de Caracol Televisión confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que se encuentra embarazada. La noticia se da un mes después de que Carolina Ramírez, la protagonista de la misma historia, anunciara que también está en la dulce espera, pues el 5 de febrero de 2026 le dio la novedad a su comunidad.

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El mensaje de Carolina Ramírez a Mariana Gómez por su embarazo

En la galería que publicó, la actriz que también hizo parte de proyectos como 'Arelys Henao, canto para no llorar' y 'La Influencer' dejó ver su pancita de embarazo y la sólida relación que sostiene con su pareja sentimental, con quien dará un paso más en su relación y se dará la oportunidad de vivir la experiencia de la maternidad.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar; sin embargo, uno de los pronunciamientos más esperados era el de Carolina Ramírez.

"😍🙌❤Dios te bendiga a ti a tu familia, a tu príncipe o princesa, y a tu hogar mi Mari", "DISFRÚTATE ESTA ETAPA. Te mereces todo lo lindo, abrazo Mari", "Te adoro mi Mari. Soy muy feliz por ti,❤️ felicidades ✨✨✨✨✨", "Felicitaciones, seré la tía feliz 😍❤️", "Cuánto te quiero, Mari linda, ❤️❤️❤️❤️ sabes que siempre, siempre, siempre, cuentas conmigo. Te adoroooooooo", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales; mientras tanto la protagonista de la serie escribió: "Taaaan hermosa ♥️♥️♥️♥️".





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Aunque no se sabe con exactitud cuántos meses de embarazo tiene la actriz, sus fanáticos se han mostrado emocionados por conocer para qué fecha está programado el parto y han expresado su deseo por saber detalles de la dulce espera como el sexo, los nombres que han pensado para el nuevo integrante de su hogar y demás temas sobre la crianza.

Mariana se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera; actualmente, sus fanáticos la están viendo en la tercera temporada de 'La Reina del Flow' por Caracol Televisión, donde debe elegir entre Trejos, su nuevo novio, o la comprensión que le ofrece Erick, su más grande amor.

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