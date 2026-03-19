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Qué le pasó a Addison Rae artista del Festival Estéreo Picnic en su llegada a Colombia - CaracolTV

La artista estadounidense Addison Rae llegó a Bogotá y protagonizó un momento inesperado al firmar una tarjeta de TransMilenio entregada por un fan en el aeropuerto.

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Artista del Festival Estéreo Picnic protagonizó una "colombianada" en su llegada al país

La artista estadounidense Addison Rae llegó a Bogotá y protagonizó un momento inesperado al firmar una tarjeta de TransMilenio entregada por un fan en el aeropuerto.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de mar, 2026
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