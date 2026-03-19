Artista del Festival Estéreo Picnic protagonizó una "colombianada" en su llegada al país

La llegada de Addison Rae a Bogotá generó atención desde el primer momento. La artista aterrizó el 19 de marzo en la capital colombiana, donde fue recibida por decenas de seguidores en el aeropuerto, quienes se acercaron para pedirle autógrafos y fotografías.

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Durante ese encuentro ocurrió una situación particular que fue registrada en video y difundida posteriormente en redes sociales. Ante la falta de papel o una libreta para firmar, uno de los asistentes le entregó una tarjeta del sistema de transporte público TransMilenio, conocida como TuLlave. La artista utilizó este elemento para dejar su firma, lo que generó reacciones inmediatas entre quienes presenciaron el momento.

El hecho fue compartido en las plataformas oficiales del Festival Estéreo Picnic, donde fue destacado como una escena poco habitual en la llegada de artistas internacionales. La publicación que fue compartida en el perfil del festival se acompaño de un mensaje que genera sorpresa: "Momentos que nunca pensé ver"



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Tras la publicación, usuarios en redes sociales reaccionaron al episodio con diferentes comentarios relacionados con el valor simbólico del objeto firmado. Algunos mencionaron la importancia de conservar la tarjeta, mientras que otros hicieron referencias a su significado dentro del contexto local: "Nunca la utilices y enmarcala", "Eso ya es patrimonio colombiano esa tarjeta espeor que nunca la botes", "el hada del transmilenio"

La situación también evidenció la cercanía entre la artista y sus seguidores en su primer contacto en el país, en medio de un ambiente de expectativa por su presentación en el evento musical.

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Fechas y lugar del Festival Estéreo Picnic

La presencia de Addison Rae en Bogotá se dio en el marco del Festival Estéreo Picnic, que se llevará a cabo en el Parque Simón Bolívar. El evento reunirá a varios artistas internacionales y se desarrollará durante tres días, entre el 20 y el 23 de marzo.

La presentación de la artista esta programada para el 20 de marzo, un día después de su llegada al país. Su participación forma parte del cartel oficial del festival, que cada año convoca a miles de asistentes en la capital.

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El festival se consolida como uno de los encuentros musicales más relevantes en Colombia, con una programación que incluye diferentes géneros y artistas provenientes de distintos países. La llegada de figuras internacionales genera expectativa entre el público, que se prepara para asistir a las jornadas programadas.

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El episodio de la firma en la tarjeta TuLlave se sumó a los momentos destacados previos al inicio del evento, en medio de la llegada de los artistas y el recibimiento por parte de los seguidores en la ciudad.

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