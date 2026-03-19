Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Hilos de Vida
Convocatoria Selección Colombia
En vivo ‘A Otro Nivel’
Día del Hombre
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Aida Victoria Merlano es mamá soltera desde el tercer día después de su parto separación con Juan David Tejada- CaracolTV

La creadora de contenido comparte su experiencia como mamá soltera en el podcast Vos podés y explica cómo organiza su vida entre lo laboral y la maternidad tras separarse de Juan David Tejada.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Aida Victoria Merlano asume rol de madre soltera: “Maternar mal acompañada es un infierno”

La creadora de contenido comparte su experiencia como mamá soltera en el podcast Vos podés y explica cómo organiza su vida entre lo laboral y la maternidad tras separarse de Juan David Tejada.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 19 de mar, 2026
Comparta en:
AIDA VICTORIA Y SU ROL COMO MADRE SOLTERA.jpg