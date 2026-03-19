Aida Victoria Merlano asume rol de madre soltera: “Maternar mal acompañada es un infierno”

En una entrevista en el pódcast Vos Podés, Aida Victoria Merlano aborda el rol de madre soltera y detalla cómo asume la crianza de su hijo Emiliano tras una decisión tomada pocos días después del parto.

Durante la conversación, la creadora señala que considera importante la presencia de ambos padres en la vida de un hijo. Explica que cada figura cumple funciones distintas dentro del desarrollo, relacionadas con el acompañamiento emocional y la preparación frente a la vida. Sin embargo, también plantea que la ausencia de uno de ellos no determina el futuro del menor ni limita su crecimiento.



En ese contexto, expone que la responsabilidad en la crianza no siempre se distribuye de manera equilibrada y que la falta de compromiso de uno de los adultos puede afectar la dinámica familiar. A partir de esa idea, menciona que la decisión de continuar sin una pareja también forma parte de un proceso orientado a garantizar estabilidad en el entorno del hijo.



Así es como Aida Victoria asume el rol de madre soltera

Aida Victoria relata que su proceso como madre soltera comienza tress días después del nacimiento de su hijo, cuando toma la decisión de separarse. Desde entonces, describe que vive la maternidad de forma independiente y que ha asumido tanto la responsabilidad económica como el acompañamiento emocional.



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En su rutina, el menor la acompaña en distintas actividades laborales, incluidos viajes, sesiones fotográficas y rodajes. Explica que esta dinámica le permite mantener cercanía constante con su hijo mientras cumple con sus compromisos profesionales.

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También reconoce que su situación económica influye en la forma en que vive la maternidad. Señala que contar con recursos le permite tomar decisiones sobre su entorno y elegir con quién compartir la crianza, sin depender de otras personas. Este aspecto, según expone, reduce dificultades asociadas a la coordinación con una expareja: "Le doy todo a nivel económico y todo lo que puedo a nivel emocional", dice la creadora.

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En otro momento de la entrevista, la influenciadora reflexiona sobre el proceso personal que acompaña la maternidad. Indica que ha desarrollado una práctica constante de evaluación interna sobre sus decisiones, especialmente en relación con la separación. En ese sentido, afirma que reconoce esa determinación como un punto clave en su vida actual.

Además, menciona que enfrenta un diálogo interno marcado por exigencias personales que identifica desde etapas anteriores de su vida. Explica que este proceso forma parte de su cotidianidad y que convive con esa dinámica mientras ejerce su rol como madre.

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A lo largo de la conversación, la creadora describe la maternidad como una experiencia atravesada por decisiones individuales, condiciones económicas y procesos personales, enmarcados en su realidad como madre soltera.

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