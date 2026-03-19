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Cómo participar para ganar una de las fiesta de 15 años que regalará Andrea Valdiri - CaracolTV

Luego de la fiesta de 15 años de Isabella en La Serrezuela de Cartagena de Indias, Andrea Valdiri anunció que les regalará 15 quinceañeros a sus seguidoras. Así pueden participar.

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El detallazo que tendrá Andrea Valdiri con seguidoras tras el éxito de los 15 años de Isabella

El pasado 13 de marzo se llevó a cabo la fiesta de 15 años de la hija de 'La Valdiri' en La Serrezuela de Cartagena de Indias, evento que resultó siendo todo un éxito. Esta fue la noticia que dio la influenciadora.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Andrea Valdiri le dará regalo de 15 años a algunas de sus seguidoras.