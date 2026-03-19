El detallazo que tendrá Andrea Valdiri con seguidoras tras el éxito de los 15 años de Isabella

Tras el éxito que tuvo el quinceañero de su hija Isabella, la bailarina barranquillera reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 10 millones de seguidores, para anunciar que les tiene preparado un regalo especial a 15 de sus seguidoras. Vestida de gala y expresando su agradecimiento, la influenciadora invitó a su comunidad a participar en la dinámica que próximamente ejecutará junto a su equipo de trabajo.

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Qué regalo dio Andrea Valdiri a sus seguidores tras el quinceañero de Isabella

Pese a que un día antes había presentado a Hernán, la persona que le ayudó a montar toda la logística para el cumpleaños de su hija, hasta este 19 de marzo la barranquillera publicó el video oficial de la dinámica con la que pretende ayudar a las familias de escasos recursos a darle un momento de alegría a sus hijas.



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"Sabemos, machi, que algunos papitos no tienen la posibilidad económica de hacerles en quinceañero de sus sueños, por eso, hoy queremos ser ese instrumento para regalar alegría, esperanza y hermosos recuerdos. Vamos a escoger 15 quinceañeras para cumplirles el sueño de hacer esta fiesta inolvidable. Así como Isabella pudo cumplir sus sueños, tú también puedes ser el elegido de hoy", explicó.



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Asimismo, señaló que participar es muy sencillo, pues los interesados solo deberán abrir su corazón y contar su historia en los comentarios para que ella pueda leerlos.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar. Mientras unos aprovecharon para exponer sus historias, otros simplemente se dedicaron a expresarle su admiración por compartir su propio dinero con las personas que más lo necesitan.

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"Por eso y más te amamos", "Esto de verdad es hermoso, Andrea, ❤️ felicidades jeje. Las que ganen ME INVITAN", "Que el señor te bendiga", "Como siempre, con un corazón dispuesto para los demás ❤️", "Tan hermoso, que Dios te bendiga y mil bendiciones para ti", "Por eso es que yo la admiro y la amo.❤️ A mí no me hablen mal de este mujerón 👑😮‍💨", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.