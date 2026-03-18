Así celebraron Miguel Varoni y Catherin Siachoque su historia de amor tras 30 años juntos

La relación entre Miguel Varoni y Catherin Siachoque alcanzó los 30 años y fue conmemorada a través de una publicación en redes sociales. La pareja dio a conocer la celebración mediante un video en el que aparecieron juntos en un ambiente formal, lo que permitió a sus seguidores conocer detalles del momento.

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Así anunciaron Miguel Varoni y Catherin Siachoque sus 30 años juntos

La conmemoración fue presentada en un video en el que ambos vistieron atuendos formales. Catherin Siachoque llevó un vestido largo negro con detalles de lentejuelas que formaban figuras de flores rojas. Miguel Varoni apareció con un esmoquin negro. Durante el registro audiovisual, se observaron momentos en los que la pareja bailó, lo que hizo parte de la forma en que decidieron mostrar su aniversario.



El video fue acompañado por un mensaje publicado por Varoni en sus redes sociales, en el que hizo referencia al tiempo que han compartido como pareja. La publicación formó parte de la manera en que ambos comunicaron este aniversario a su audiencia digital: "Celebrando el amor con mi esposa... 30 años después les cuento que seguimos viviendo un maravilloso despertar".





Sobre el inicio de la relación, cada uno ha compartido una versión distinta de cómo se conocieron. Según Catherin Siachoque, el primer encuentro ocurrió en 1997 durante un set de grabación. En ese momento, indicó que la percepción inicial que tuvo de Varoni no fue positiva.

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Por su parte, Miguel Varoni ha señalado que el primer momento en el que vio a Siachoque ocurrió durante un vuelo. En su versión, ese encuentro generó una impresión inmediata que marcó el inicio de su interés por ella.

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Estas dos versiones han sido mencionadas en distintas ocasiones por la pareja al referirse al origen de su relación, lo que ha permitido conocer dos perspectivas sobre el mismo hecho.

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La relación avanzó de manera rápida en sus primeras etapas. A los tres meses de haber iniciado el noviazgo, ambos decidieron convivir en el mismo espacio. Este paso se dio en un momento en el que aún se encontraban consolidando su vínculo. Con el paso del tiempo, la relación continuó desarrollándose. Dos años después del inicio del noviazgo, Miguel Varoni realizó la propuesta de matrimonio. Posteriormente, la pareja formalizó su unión el 4 de julio de 1999.

Desde entonces, la relación se mantuvo a lo largo de los años y llegó a completar tres décadas. La reciente celebración permitió recordar los momentos iniciales, así como los distintos hitos que marcaron su historia en conjunto.

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