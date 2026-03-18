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Así celebraron Miguel Varoni y Catherin Siachoque su historia de amor tras 30 años juntos - CaracolTV

Una de las parejas que ha demostrado resiliencia en el amor compartió en redes sociales un registro en el que recordaron su historia juntos y marcaron tres décadas de vida en común.

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Así celebraron Miguel Varoni y Catherin Siachoque su historia de amor tras 30 años juntos

Una de las parejas que ha demostrado resiliencia en el amor compartió en redes sociales un registro en el que recordaron su historia juntos y marcaron tres décadas de vida en común.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 18 de mar, 2026
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