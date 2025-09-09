Publicidad

Catherine Siachoque reveló sin tapujos por qué "escondía" su relación con Miguel Varoni

Catherine Siachoque reveló sin tapujos por qué "escondía" su relación con Miguel Varoni

La reconocida actriz de producciones como La Venganza y Sin senos sí hay paraíso fue la invitada especial a Día a Día, por lo que aprovechó para hablar sobre su historia de amor con Miguel Varoni.

Catherine Siachoque se pronunció sobre su relación con Miguel Varoni.
Foto: Caracol Televisión y @catherinesiachoque
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 12:02 p. m.