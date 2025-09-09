Catherine Siachoque reveló sin tapujos por qué "escondía" su relación con Miguel Varoni

'La Siachoque', como es conocida en la industria del entretenimiento, es una de las actrices colombianas más reconocidas a nivel internacional gracias a su extensa trayectoria artística. Recientemente, Catherine concedió una entrevista exclusiva para Día a Día, en la que tuvo la oportunidad de hablar acerca de su experiencia en los medios de comunicación y su relación con Miguel Varoni, recordado por su participación em Pedro, el escamoso.

Mira también: Miguel Varoni confesó que se hizo una cirugía bariátrica y se obsesionó con perder peso



Catherine Siachoque reveló por qué ocultó su relación con Miguel Varoni

En medio del encuentro, la bogotana confesó que se conoció con el destacado actor en medio de un salón de maquillaje cuando ella estaba ensayando sus libretos; sin embargo hizo énfasis en que él no le prestó mayor atención.



"Había una portada mía en ese momento circulando donde decía 'jamás estaría con alguien del medio'", recordó con buen sentido del humor, agregando que estaba lejos de imaginarse la historia de amor que protagonizaría.

Mira también: Miguel Varoni y Catherine Siachoque enfrentan la perdida de un integrante de la familia

Publicidad

El verdadero flechazo vino poco después, cuando se reunieron para un viaje en el que planeaban grabar en exteriores, pues pudieron conversar por horas y estrechar cada vez más su vínculo: "Él había tenido una vida amorosa un poco tormentosa y muy pública, entonces como que no era muy bueno para mí que estaba arrancando (...) Había que dejar espacio con la otra relación que había tenido antes", explicó cuando los presentadores del programa le preguntaron por qué intentó mantener privada al inicio su relación.

Del mismo modo, Catherine recordó que su reconocimiento a nivel internacional llegó cuando decidió migrar a Miami, pues contó con el apoyo de Varoni, quien tuvo que asumir el rol de "señor" y enfrentó este desafío con mucha madurez y deseo de verla a ella feliz.

Publicidad

Mira también: Miguel Varoni entrará al quirófano, un video de Katherine Siachoque lo delató

Miguel Varoni y Catherine Siachoque llevan 29 años juntos y, según la actriz, él éxito de su romance radica no solo en la complicidad y en la admiración, sino también en que su esposo es un gran miembro de familia, por lo que sostiene un vínculo sano y muy cercano a su madre y a otras figuras importantes de su núcleo.

No te pierdas Día a Día en las mañanas de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo. Revive aquí contenido exclusivo del programa.

